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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 28 чер, 2019 22:11
vitaliian написав: Yuri_61 написав:
после девальвации гривны забыть на 6 лет минимум про СКВ и даже нужно избавится от тех 35% СКВ, и всё на гривнедепо лет на 5 распихать по банкам
девальвация с 8 до 24 проходила неодномоментно. Сначала с 8 до 12 потом летняя передышка а осенью до 24. После какой из них вы бы предпочли "забыть на 6 лет минимум про СКВ и даже нужно избавится от тех 35% СКВ, и всё на гривнедепо лет на 5 распихать по банкам"
с осени, естессно
тогда уже стаало и барану понятно, что дороги назад к 8 нет
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Додано: П'ят 28 чер, 2019 22:16
Yuri_61 написав: vitaliian написав: Yuri_61 написав:
после девальвации гривны забыть на 6 лет минимум про СКВ и даже нужно избавится от тех 35% СКВ, и всё на гривнедепо лет на 5 распихать по банкам
девальвация с 8 до 24 проходила неодномоментно. Сначала с 8 до 12 потом летняя передышка а осенью до 24. После какой из них вы бы предпочли "забыть на 6 лет минимум про СКВ и даже нужно избавится от тех 35% СКВ, и всё на гривнедепо лет на 5 распихать по банкам"
с осени, естессно
тогда уже стаало и барану понятно, что дороги назад к 8 нет
осенью 2014 курс был 13-16 грн, за 15й-16й год гривна упала почти вдвое с этих уровней пока стабилизировалась в коридоре 26-29
Имхо в гривну можно было выходить только после года стабильного курса. То есть не ранее февраля 2017го.
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Додано: П'ят 28 чер, 2019 22:39
Faceless написав:
vitaliian написав:Faceless какая проблема держать гривну на прозапасе (15%) или депозитке (14%) а если курс пойдёт в рост за пару часов обменять на доллар? Если верить что осенне-зимний курс останется в пределах 27-27,50 то 14% (брутто) годовых принесёт больший доход, чем разница курсов.
Ну за пару часов не получится, несколько дней, или надо на несколько банков раскидывать.
Разница курсов + 5% годовых по доллародепо принесёт сравнимый доход и при этом больше спокойствия
вы предлагаете держать доллары на депозите в банке ? мой знакомый дедушка как-то три года ждал свои доллары (то ли из Родовид банка то ли хз) так что после этого зарекся доллары в банках ( те которые учреждение) держать, в гривнах ему хотели отдать значительно быстрей, а вот в долларах он их долго ждал ... чуть не два три года ( могу ошибаться в сроках надо будет уточнить если дедушку еще память не подвела )
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
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yama
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Додано: П'ят 28 чер, 2019 22:42
asti написав:
Сейчас очень многие если не все судя по настроениям, в том числе и на этом форуме, уверены в осеннем росте доллара, а его, в принципе, может и не быть...
ну не будет и хрен с ним ... я хоть еще и молодой ( относительно других участников форума) но мне про пенсию тоже думать надо
будут лежать хоть 10 хоть 30 лет
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
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Додано: П'ят 28 чер, 2019 22:53
zzzzzz написав:
Поступления в бюджет от таможни в цифрах г/г ( гривны )
Январь -2,6 млрд ( -10,4% )
Февраль +1 млрд ( +4% )
Март +2,3 млрд ( +9% )
Апрель +1,1 млрд ( +4,7% )
Май +0,9 млрд ( +3,3%)
Итого январь-май +2,7 млрд ( +2,2% )
-----------
За 20 дней июня +0,032 млрд ( +0,2%)
Со вторника, все по посылки останавливают , которые самолётом . Так что процесс пошел .
В четверг моя пришла пора кораблём, осталась на таможня . Но 12 прошло таможня все сразу в пятницу . Там праздник, наверное все бухие было. Чуть не попал на бабки .
И кстати, частники говорят, что пойдут в Казахстан. Там можно много отсылать . Лимит 300$
+ Перевосчики отменили контрабас 10% от суммы, который был заявлен прямо при создании посылки
Востаннє редагувалось proftpd66
в П'ят 28 чер, 2019 23:19, всього редагувалось 5 разів.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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Додано: П'ят 28 чер, 2019 22:54
Yuri_61 написав: asti написав:
Сейчас очень многие если не все судя по настроениям, в том числе и на этом форуме, уверены в осеннем росте доллара, а его, в принципе, может и не быть...
может и не быть
ОВДП ещё сделают, еврооблигации разместят на надцать этак ярдов
курс снизят до 16 чтоб у пересичных подешевле валюту скупить
они что зря для этого продавали пересичным па27 и 28,50?
ну такие фантазии это уже слишком ... я тогда не доллар гребти буду, а холодильники в кредит на 36 месяцев в оплату частями от приватбанка или мони
хотите верьте хотите нет , но недавно как раз стриалку взял 303 грн 25 платежей от Привата и это Сименс от Розетка юа ... где вы дешевле найдете стриалку Сименс c официальной гарантией ? Так вот если бы доллар был по 16 то я бы взял их несколько
Востаннє редагувалось yama
в П'ят 28 чер, 2019 23:16, всього редагувалось 1 раз.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
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yama
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Додано: П'ят 28 чер, 2019 22:57
proftpd66 написав:30%. Мавроди отдыхает
Зря иронизируете благодаря ему ( земля ему пухом) я поднял немножко
бабла пару раз в 2011 и потом в январе феврале 2013 ( еще перед майданом могу ошибаться в точной дате ) . В МММ мне везло успеть соскочить . А вот с курсом я пока только учусь
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
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Додано: П'ят 28 чер, 2019 23:13
vitaliian написав: Yuri_61 написав:
после девальвации гривны забыть на 6 лет минимум про СКВ и даже нужно избавится от тех 35% СКВ, и всё на гривнедепо лет на 5 распихать по банкам
девальвация с 8 до 24 проходила неодномоментно. Сначала с 8 до 12 потом летне-осеняя передышка в ноябре 14 с 13 упали до 30 в феврале 15го потом отскок до 21 и плавный девал до 24 в течении 15 года
После какой из этих девальваций вы бы предпочли "забыть на 6 лет минимум про СКВ и даже нужно избавится от тех 35% СКВ, и всё на гривнедепо лет на 5 распихать по банкам"
вы так классно расписали а можете так же но с начала с 1991 ?
я таки хочу понять с каким периодом девальвация проходит
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
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Додано: П'ят 28 чер, 2019 23:34
yama написав:
раз депутата вы послали ... То инсайда вам и нам не видать
ну, послав, то й послав ... депутангів багато і ще мінімум троє із оточення ідуть на цих виборах ... усе тече, усе змінюється ... інсайти у них тільки з приводу голосування по кошерних для них законах, коли за кнопку відсипають необхідну суму кешу ... справжній інсайт - у профільних міністерствах і НБУ )
а щодо маленького інсайту, то думаю, що нове скликання ВРУ - максимум на 2 роки
... причин багато для цього ... першочергово - прогнозований парламентський клінч : з одного боку коаліція ЗЕ і Голосу на старті нового скликання - з іншого "апазіция" - Бойко-Медведчук-Рабік.
От коли Зе тільки рипнеться в сторону ерифеї, Славко скаже - "аріведерчі", логічно, що "кааліцию" треба буде створювати аж бігом, бо 30 днів ... ЮВТ не при ділах, вона набирає мінімум ...
тут два варіанти - об"єднання ЗаЖопу із Зе, різкий крен в сторону ерифеї і протести на вулицях ... інший варіант - відсутність "кааліциї" і дострокові на осінь 2021-го ... а може й 20-го ...
вирішальним для курсу і економіки стане якраз формування "кааліциї" і вічний привид розпуску турбулентного парламенту ... можу помилятись, але такі бачу перспективи.
Востаннє редагувалось stas_rst
в П'ят 28 чер, 2019 23:46, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 28 чер, 2019 23:45
Yuri_61 написав:
не надо на все в бакс или евро, а на 35%
остальное в гривнедепо
и перед следующей девальвацией выйти полностью с гривны
логіка - супер ... але є одне АЛЕ !!! Хто Вам скаже, коли нагряне раптовий девал ??? так можна прокинутись зранку і на все депо купити коробку сірників, щоб хату спалити к ізбеням
ну, щоб уже все - в топку ...
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