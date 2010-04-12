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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1400140114021403>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 548
1. меньше 27
28%
154
2. 27 - 28.50
43%
238
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
28
Всього голосів : 548
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 22:11

  vitaliian написав:
  Yuri_61 написав:после девальвации гривны забыть на 6 лет минимум про СКВ и даже нужно избавится от тех 35% СКВ, и всё на гривнедепо лет на 5 распихать по банкам
девальвация с 8 до 24 проходила неодномоментно. Сначала с 8 до 12 потом летняя передышка а осенью до 24. После какой из них вы бы предпочли "забыть на 6 лет минимум про СКВ и даже нужно избавится от тех 35% СКВ, и всё на гривнедепо лет на 5 распихать по банкам"


с осени, естессно :wink:
тогда уже стаало и барану понятно, что дороги назад к 8 нет
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 22:16

  Yuri_61 написав:
  vitaliian написав:
  Yuri_61 написав:после девальвации гривны забыть на 6 лет минимум про СКВ и даже нужно избавится от тех 35% СКВ, и всё на гривнедепо лет на 5 распихать по банкам
девальвация с 8 до 24 проходила неодномоментно. Сначала с 8 до 12 потом летняя передышка а осенью до 24. После какой из них вы бы предпочли "забыть на 6 лет минимум про СКВ и даже нужно избавится от тех 35% СКВ, и всё на гривнедепо лет на 5 распихать по банкам"


с осени, естессно :wink:
тогда уже стаало и барану понятно, что дороги назад к 8 нет

осенью 2014 курс был 13-16 грн, за 15й-16й год гривна упала почти вдвое с этих уровней пока стабилизировалась в коридоре 26-29

Имхо в гривну можно было выходить только после года стабильного курса. То есть не ранее февраля 2017го.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 22:39

  Faceless написав:
vitaliian написав:Faceless какая проблема держать гривну на прозапасе (15%) или депозитке (14%) а если курс пойдёт в рост за пару часов обменять на доллар? Если верить что осенне-зимний курс останется в пределах 27-27,50 то 14% (брутто) годовых принесёт больший доход, чем разница курсов.


Ну за пару часов не получится, несколько дней, или надо на несколько банков раскидывать.
Разница курсов + 5% годовых по доллародепо принесёт сравнимый доход и при этом больше спокойствия
вы предлагаете держать доллары на депозите в банке ? мой знакомый дедушка как-то три года ждал свои доллары (то ли из Родовид банка то ли хз) так что после этого зарекся доллары в банках ( те которые учреждение) держать, в гривнах ему хотели отдать значительно быстрей, а вот в долларах он их долго ждал ... чуть не два три года ( могу ошибаться в сроках надо будет уточнить если дедушку еще память не подвела )
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 22:42

  asti написав:Сейчас очень многие если не все судя по настроениям, в том числе и на этом форуме, уверены в осеннем росте доллара, а его, в принципе, может и не быть...
ну не будет и хрен с ним ... я хоть еще и молодой ( относительно других участников форума) но мне про пенсию тоже думать надо :mrgreen: будут лежать хоть 10 хоть 30 лет :roll:
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 22:53

  zzzzzz написав:Поступления в бюджет от таможни в цифрах г/г ( гривны )

Январь -2,6 млрд ( -10,4% )
Февраль +1 млрд ( +4% )
Март +2,3 млрд ( +9% )
Апрель +1,1 млрд ( +4,7% )
Май +0,9 млрд ( +3,3%)
Итого январь-май +2,7 млрд ( +2,2% )
-----------
За 20 дней июня +0,032 млрд ( +0,2%)


Со вторника, все по посылки останавливают , которые самолётом . Так что процесс пошел .
В четверг моя пришла пора кораблём, осталась на таможня . Но 12 прошло таможня все сразу в пятницу . Там праздник, наверное все бухие было. Чуть не попал на бабки .



И кстати, частники говорят, что пойдут в Казахстан. Там можно много отсылать . Лимит 300$

+ Перевосчики отменили контрабас 10% от суммы, который был заявлен прямо при создании посылки
Востаннє редагувалось proftpd66 в П'ят 28 чер, 2019 23:19, всього редагувалось 5 разів.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 22:54

  Yuri_61 написав:
  asti написав:Сейчас очень многие если не все судя по настроениям, в том числе и на этом форуме, уверены в осеннем росте доллара, а его, в принципе, может и не быть...


может и не быть

ОВДП ещё сделают, еврооблигации разместят на надцать этак ярдов
курс снизят до 16 чтоб у пересичных подешевле валюту скупить
они что зря для этого продавали пересичным па27 и 28,50?
ну такие фантазии это уже слишком ... я тогда не доллар гребти буду, а холодильники в кредит на 36 месяцев в оплату частями от приватбанка или мони :mrgreen:
хотите верьте хотите нет , но недавно как раз стриалку взял 303 грн 25 платежей от Привата и это Сименс от Розетка юа ... где вы дешевле найдете стриалку Сименс c официальной гарантией ? Так вот если бы доллар был по 16 то я бы взял их несколько :twisted:
Востаннє редагувалось yama в П'ят 28 чер, 2019 23:16, всього редагувалось 1 раз.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 22:57

  proftpd66 написав:30%. Мавроди отдыхает :mrgreen:

Зря иронизируете благодаря ему ( земля ему пухом) я поднял немножко бабла пару раз в 2011 и потом в январе феврале 2013 ( еще перед майданом могу ошибаться в точной дате ) . В МММ мне везло успеть соскочить . А вот с курсом я пока только учусь :mrgreen:
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 23:13

  vitaliian написав:
  Yuri_61 написав:после девальвации гривны забыть на 6 лет минимум про СКВ и даже нужно избавится от тех 35% СКВ, и всё на гривнедепо лет на 5 распихать по банкам
девальвация с 8 до 24 проходила неодномоментно. Сначала с 8 до 12 потом летне-осеняя передышка в ноябре 14 с 13 упали до 30 в феврале 15го потом отскок до 21 и плавный девал до 24 в течении 15 года

После какой из этих девальваций вы бы предпочли "забыть на 6 лет минимум про СКВ и даже нужно избавится от тех 35% СКВ, и всё на гривнедепо лет на 5 распихать по банкам"
вы так классно расписали а можете так же но с начала с 1991 ?
я таки хочу понять с каким периодом девальвация проходит
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 23:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yama написав:раз депутата вы послали ... То инсайда вам и нам не видать
ну, послав, то й послав ... депутангів багато і ще мінімум троє із оточення ідуть на цих виборах ... усе тече, усе змінюється ... інсайти у них тільки з приводу голосування по кошерних для них законах, коли за кнопку відсипають необхідну суму кешу ... справжній інсайт - у профільних міністерствах і НБУ )
а щодо маленького інсайту, то думаю, що нове скликання ВРУ - максимум на 2 роки ... причин багато для цього ... першочергово - прогнозований парламентський клінч : з одного боку коаліція ЗЕ і Голосу на старті нового скликання - з іншого "апазіция" - Бойко-Медведчук-Рабік.
От коли Зе тільки рипнеться в сторону ерифеї, Славко скаже - "аріведерчі", логічно, що "кааліцию" треба буде створювати аж бігом, бо 30 днів ... ЮВТ не при ділах, вона набирає мінімум ...
тут два варіанти - об"єднання ЗаЖопу із Зе, різкий крен в сторону ерифеї і протести на вулицях ... інший варіант - відсутність "кааліциї" і дострокові на осінь 2021-го ... а може й 20-го ...
вирішальним для курсу і економіки стане якраз формування "кааліциї" і вічний привид розпуску турбулентного парламенту ... можу помилятись, але такі бачу перспективи.
Востаннє редагувалось stas_rst в П'ят 28 чер, 2019 23:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 23:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Yuri_61 написав:не надо на все в бакс или евро, а на 35%
остальное в гривнедепо
и перед следующей девальвацией выйти полностью с гривны

логіка - супер ... але є одне АЛЕ !!! Хто Вам скаже, коли нагряне раптовий девал ??? так можна прокинутись зранку і на все депо купити коробку сірників, щоб хату спалити к ізбеням :) ну, щоб уже все - в топку ...
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