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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1400140114021403

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 548
1. меньше 27
28%
154
2. 27 - 28.50
43%
238
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
28
Всього голосів : 548
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 05:20

  yama написав: вы предлагаете держать доллары на депозите в банке ? мой знакомый дедушка как-то три года ждал свои доллары (то ли из Родовид банка то ли хз) так что после этого зарекся доллары в банках ( те которые учреждение) держать, в гривнах ему хотели отдать значительно быстрей, а вот в долларах он их долго ждал ... чуть не два три года ( могу ошибаться в сроках надо будет уточнить если дедушку еще память не подвела )

когда курс стабилен и доллары есть в продаже не вижу проблем забрать свой вклад гривной, у дедушки гривно- фобия либо деньги не нужны были. Законодательство с тех пор причесали и если банк месяц не отдаёт вклады его пакует фонд. Текущие счета начинают выплачивать уже через неделю а депозиты через месяц. Банк который выплатит вам возмещение вы выбираете сами, процедура занимает не более получаса.

Главное не хранить деньги на Prepaid картах https://tascombank.ua/you/cards/prepaid_card
https://privatbank.ua/ru/platezhnie-karty/prepaid-card

эти карты предназначены для интернет-мошенников
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