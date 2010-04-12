yama написав: вы предлагаете держать доллары на депозите в банке ? мой знакомый дедушка как-то три года ждал свои доллары (то ли из Родовид банка то ли хз) так что после этого зарекся доллары в банках ( те которые учреждение) держать, в гривнах ему хотели отдать значительно быстрей, а вот в долларах он их долго ждал ... чуть не два три года ( могу ошибаться в сроках надо будет уточнить если дедушку еще память не подвела )
когда курс стабилен и доллары есть в продаже не вижу проблем забрать свой вклад гривной, у дедушки гривно- фобия либо деньги не нужны были. Законодательство с тех пор причесали и если банк месяц не отдаёт вклады его пакует фонд. Текущие счета начинают выплачивать уже через неделю а депозиты через месяц. Банк который выплатит вам возмещение вы выбираете сами, процедура занимает не более получаса.
Главное не хранить деньги на Prepaid картах
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