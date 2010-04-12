на правах офф-топ, а чому для інтернет-шахраїв ? логіки не бачу ... виключно через знеосіблений спосіб дії картки чи є ще моменти ? і друге - якщо по ПБ карта для еплпей зрозуміла, то у ТАС таких не бачив, щоб без доків видавали ...
Yuri_61 написав:после девальвации гривны забыть на 6 лет минимум про СКВ и даже нужно избавится от тех 35% СКВ, и всё на гривнедепо лет на 5 распихать по банкам
девальвация с 8 до 24 проходила неодномоментно. Сначала с 8 до 12 потом летне-осеняя передышка в ноябре 14 с 13 упали до 30 в феврале 15го потом отскок до 21 и плавный девал до 24 в течении 15 года
После какой из этих девальваций вы бы предпочли "забыть на 6 лет минимум про СКВ и даже нужно избавится от тех 35% СКВ, и всё на гривнедепо лет на 5 распихать по банкам"
вы так классно расписали а можете так же но с начала с 1991 ? я таки хочу понять с каким периодом девальвация проходит
4-5 рокiв локальний цикл (вiд виборiв до виборiв). та близько 11 рокiв - глобальний. Цикли накладаються по принципу суперпозицii
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
.. був зайнятий(ви знаєте чим, тому не повторюю ) ... то тепер трохи напишу по прочитаному за 2 дні: 1) Звертаюсь до тих 24,5%-вих - щож ви всі так горло дерли/кричали, що як виберуть Зе, то зразу "курс поповЗе!" ? - і Україну він віддасть агресору!? - а воно он як: і курс сповз НИЖЧЕ, чим був ДО виборів! - і Україна далі іде в сторону Нато і ЄС! 2) - про того діда, який тримав родо-банку(чи якому там банку) і три роки йому не віддавали.... - не лізьте в омнобанки і буде вам щастя? - он я тримаю(перетримую до зими) вже декілька років у Ощаді, а цього року вже більшу частину доручив іншому банку... - і все ок!(так, раніше тримав і у Форумі/Дельті/ФіКу/Платині.... - але ДО Фонду! - і все віддавали через 3-4міс в гривні... 3) - теж схиляюсь до того, що "великого шухеру" цьогоріч НЕ буде(хоч і вибори на носі) і курс навряд-чи досягне позначки 28 цієї осені/земи!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Честно не понимаю зачем нужны эти обезличенные карты, для детей, для подарка (вместо денег - карта с деньгами), мелких взяток, продажа запрещённых препаратов, получения выкупа? Тарифы конские, гарантии фонда нет, для честного человека преимуществ не вижу.
flyman написав:
yama написав: вы так классно расписали а можете так же но с начала с 1991 ? я таки хочу понять с каким периодом девальвация проходит
4-5 рокiв локальний цикл (вiд виборiв до виборiв). та близько 11 рокiв - глобальний. Цикли накладаються по принципу суперпозицii
Поднимите причины девальваций 1998, 2008, 2014 и вы увидите они разные. Их объединяет бегство инвесторов из сырьевых рынков, в 1998 был азиатский кризис в 2008 американский ипотечный в 2014 г наложилось бегство капитала чивокуни, плюс проели звр, плюс банкопад, потеря территорий, падение мировых цен на сырьё и т.д.
Сырьевые валюты склонны к девальвации, спрос на сырьё изменчив, а консервировать добычу нефти или выплавку стали дороже, чем снизить на них цену.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 29 чер, 2019 09:03, всього редагувалось 1 раз.