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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1400140114021403

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 548
1. меньше 27
28%
154
2. 27 - 28.50
43%
238
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
28
Всього голосів : 548
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 08:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:Главное не хранить деньги на Prepaid картах https://tascombank.ua/you/cards/prepaid_card
https://privatbank.ua/ru/platezhnie-karty/prepaid-card

эти карты предназначены для интернет-мошенников

на правах офф-топ, а чому для інтернет-шахраїв ? логіки не бачу ... виключно через знеосіблений спосіб дії картки чи є ще моменти ?
і друге - якщо по ПБ карта для еплпей зрозуміла, то у ТАС таких не бачив, щоб без доків видавали ...
stas_rst
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 08:36

  yama написав:
  vitaliian написав:
  Yuri_61 написав:после девальвации гривны забыть на 6 лет минимум про СКВ и даже нужно избавится от тех 35% СКВ, и всё на гривнедепо лет на 5 распихать по банкам
девальвация с 8 до 24 проходила неодномоментно. Сначала с 8 до 12 потом летне-осеняя передышка в ноябре 14 с 13 упали до 30 в феврале 15го потом отскок до 21 и плавный девал до 24 в течении 15 года

После какой из этих девальваций вы бы предпочли "забыть на 6 лет минимум про СКВ и даже нужно избавится от тех 35% СКВ, и всё на гривнедепо лет на 5 распихать по банкам"
вы так классно расписали а можете так же но с начала с 1991 ?
я таки хочу понять с каким периодом девальвация проходит

4-5 рокiв локальний цикл (вiд виборiв до виборiв).
та близько 11 рокiв - глобальний.
Цикли накладаються по принципу суперпозицii
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 08:38

... за крок до перевороту думок ©

.. був зайнятий(ви знаєте чим, тому не повторюю :) ) ... то тепер трохи напишу по прочитаному за 2 дні:
1) Звертаюсь до тих 24,5%-вих :) - щож ви всі так горло дерли/кричали, що як виберуть Зе, то зразу "курс поповЗе!" ? :) - і Україну він віддасть агресору!?
- а воно он як: і курс сповз НИЖЧЕ, чим був ДО виборів! - і Україна далі іде в сторону Нато і ЄС!
2) - про того діда, який тримав родо-банку(чи якому там банку) і три роки йому не віддавали....
- не лізьте в омнобанки і буде вам щастя? - он я тримаю(перетримую до зими) вже декілька років у Ощаді, а цього року вже більшу частину доручив іншому банку... - і все ок!(так, раніше тримав і у Форумі/Дельті/ФіКу/Платині.... - але ДО Фонду! - і все віддавали через 3-4міс в гривні...
3) - теж схиляюсь до того, що "великого шухеру" цьогоріч НЕ буде(хоч і вибори на носі) і курс навряд-чи досягне позначки 28 цієї осені/зими!
Востаннє редагувалось Долярчик в Суб 29 чер, 2019 10:03, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 08:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  stas_rst написав:на правах офф-топ, а чому для інтернет-шахраїв ? логіки не бачу ... виключно через знеосіблений спосіб дії картки чи є ще моменти ?
Мошенники и мошенничество отдельная бесконечная тема, жизненные истории можно почитать здесь https://www.otzyvua.net/olx

Честно не понимаю зачем нужны эти обезличенные карты, для детей, для подарка (вместо денег - карта с деньгами), мелких взяток, продажа запрещённых препаратов, получения выкупа? Тарифы конские, гарантии фонда нет, для честного человека преимуществ не вижу.

  flyman написав:
  yama написав: вы так классно расписали а можете так же но с начала с 1991 ?
я таки хочу понять с каким периодом девальвация проходит

4-5 рокiв локальний цикл (вiд виборiв до виборiв).
та близько 11 рокiв - глобальний.
Цикли накладаються по принципу суперпозицii

Поднимите причины девальваций 1998, 2008, 2014 и вы увидите они разные. Их объединяет бегство инвесторов из сырьевых рынков, в 1998 был азиатский кризис в 2008 американский ипотечный в 2014 г наложилось бегство капитала чивокуни, плюс проели звр, плюс банкопад, потеря территорий, падение мировых цен на сырьё и т.д.

Сырьевые валюты склонны к девальвации, спрос на сырьё изменчив, а консервировать добычу нефти или выплавку стали дороже, чем снизить на них цену.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 29 чер, 2019 09:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 09:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

vitaliian написав:Честно не понимаю зачем нужны эти обезличенные карты, для детей, для подарка (вместо денег - карта с деньгами), мелких взяток? Тарифы конские, гарантии фонда нет.

Только чтобы можно было выдать карту и с ней связанные банковские сервисы без открытия счета, идентификации и проч. Маркетинг.
Ну и возможно для мошенников полезно, потому что анонимно
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 09:15

  Faceless написав:
vitaliian написав:Честно не понимаю зачем нужны эти обезличенные карты, для детей, для подарка (вместо денег - карта с деньгами), мелких взяток? Тарифы конские, гарантии фонда нет.

Только чтобы можно было выдать карту и с ней связанные банковские сервисы без открытия счета, идентификации и проч. Маркетинг.
Ну и возможно для мошенников полезно, потому что анонимно

Не понимаю , как это стыкуется с политикой прозрачности и контроля за движением денег! Учитывая, что ПБ гос
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 09:19

SAndriy1 если все станут честными, что будет делать полиция? вот приучают мошенников к технологиям.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 09:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

SAndriy1 написав:
  Faceless написав:
vitaliian написав:Честно не понимаю зачем нужны эти обезличенные карты, для детей, для подарка (вместо денег - карта с деньгами), мелких взяток? Тарифы конские, гарантии фонда нет.

Только чтобы можно было выдать карту и с ней связанные банковские сервисы без открытия счета, идентификации и проч. Маркетинг.
Ну и возможно для мошенников полезно, потому что анонимно

Не понимаю , как это стыкуется с политикой прозрачности и контроля за движением денег! Учитывая, что ПБ гос
Мизерные лимиты на остаток и по оборотам, нормально стыкуется
Faceless
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