Додано: Суб 29 чер, 2019 08:38

.. був зайнятий(ви знаєте чим, тому не повторюю) ... то тепер трохи напишу по прочитаному за 2 дні:1) Звертаюсь до тих 24,5%-вих- щож ви всі так горло дерли/кричали, що як виберуть Зе, то зразу "курс поповЗе!" ?- і Україну він віддасть агресору!?- а воно он як: і курс сповз НИЖЧЕ, чим був ДО виборів! - і Україна далі іде в сторону Нато і ЄС!2) - про того діда, який тримав родо-банку(чи якому там банку) і три роки йому не віддавали....- не лізьте в омнобанки і буде вам щастя? - он я тримаю(перетримую до зими) вже декілька років у Ощаді, а цього року вже більшу частину доручив іншому банку... - і все ок!(так, раніше тримав і у Форумі/Дельті/ФіКу/Платині.... - але ДО Фонду! - і все віддавали через 3-4міс в гривні...3) - теж схиляюсь до того, що "великого шухеру" цьогоріч НЕ буде(хоч і вибори на носі) і курс навряд-чи досягне позначки 28 цієї осені/зими!