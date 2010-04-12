yama написав: вы предлагаете держать доллары на депозите в банке ? мой знакомый дедушка как-то три года ждал свои доллары (то ли из Родовид банка то ли хз) так что после этого зарекся доллары в банках ( те которые учреждение) держать, в гривнах ему хотели отдать значительно быстрей, а вот в долларах он их долго ждал ... чуть не два три года ( могу ошибаться в сроках надо будет уточнить если дедушку еще память не подвела )
когда курс стабилен и доллары есть в продаже не вижу проблем забрать свой вклад гривной, у дедушки гривно- фобия либо деньги не нужны были. Законодательство с тех пор причесали и если банк месяц не отдаёт вклады его пакует фонд. Текущие счета начинают выплачивать уже через неделю а депозиты через месяц. Банк который выплатит вам возмещение вы выбираете сами, процедура занимает не более получаса.
ух ты спасибо ! как раз вчера думал о такой карте . А подскажите еще эта фишка только с Apple работает ? И я уже сам посмотрю и с какой модели смарфона у Эпла есть NFC ?
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
flyman написав:4-5 рокiв локальний цикл (вiд виборiв до виборiв). та близько 11 рокiв - глобальний. Цикли накладаються по принципу суперпозицii
по принципу суперпозицii - ? А якщо вибори позачергові ? тобто по вашому прогнозу кінцеь локального циклу ... ( дата) кінець глобального циклу .... ( дата) Дякую
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
vitaliian написав:Честно не понимаю зачем нужны эти обезличенные карты, для детей, для подарка (вместо денег - карта с деньгами), мелких взяток? Тарифы конские, гарантии фонда нет.
Только чтобы можно было выдать карту и с ней связанные банковские сервисы без открытия счета, идентификации и проч. Маркетинг. Ну и возможно для мошенников полезно, потому что анонимно
Ладно допустим я продал что-то незаконное и получил деньги переводом на єту карту, а обналичить ее как ? ту которая Эпл пей
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html