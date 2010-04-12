по принципу суперпозицii - ?
А якщо вибори позачергові ? тобто по вашому прогнозу
кінцеь локального циклу ... ( дата)
кінець глобального циклу .... ( дата)
Дякую
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 29 чер, 2019 22:41
по принципу суперпозицii - ?
А якщо вибори позачергові ? тобто по вашому прогнозу
кінцеь локального циклу ... ( дата)
кінець глобального циклу .... ( дата)
Дякую
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
Додано: Суб 29 чер, 2019 22:45
Ладно допустим я продал что-то незаконное и получил деньги переводом на єту карту, а обналичить ее как ? ту которая Эпл пей
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
Додано: Нед 30 чер, 2019 07:50
Додано: Нед 30 чер, 2019 10:43
... за крок до перевороту думок ©
... що тут не зрозуміло?
- через рік-два(відштовхуючись від виборів) має бути "зростання пАкращення".... - але, от біда, якраз в цей час накладається глобальна криза......
- тож, Україна тільки хоче взлетіти, а їй крила чік-чік..... - і це повторюється циклічно...
- але, маємо надію, що Зе перерве той цикл і не дасть, щоб Україні знову обрізали крила.......- от тільки з глобальною кризою - важко боротись
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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