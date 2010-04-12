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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1401140214031404

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 548
1. меньше 27
28%
154
2. 27 - 28.50
43%
238
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
28
Всього голосів : 548
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 22:41

  flyman написав:4-5 рокiв локальний цикл (вiд виборiв до виборiв).
та близько 11 рокiв - глобальний.
Цикли накладаються по принципу суперпозицii


по принципу суперпозицii - ? :oops:
А якщо вибори позачергові ? тобто по вашому прогнозу
кінцеь локального циклу ... ( дата)
кінець глобального циклу .... ( дата)
Дякую
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 22:45

  Faceless написав:
vitaliian написав:Честно не понимаю зачем нужны эти обезличенные карты, для детей, для подарка (вместо денег - карта с деньгами), мелких взяток? Тарифы конские, гарантии фонда нет.

Только чтобы можно было выдать карту и с ней связанные банковские сервисы без открытия счета, идентификации и проч. Маркетинг.
Ну и возможно для мошенников полезно, потому что анонимно
Ладно допустим я продал что-то незаконное и получил деньги переводом на єту карту, а обналичить ее как ? ту которая Эпл пей
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 07:50

  yama написав:Ладно допустим я продал что-то незаконное и получил деньги переводом на єту карту, а обналичить ее как ? ту которая Эпл пей

Зображення

к банкомату который поддерживает NFC подносите смарт и он вам выдаёт деньги.

Вообще всё движется к тому что пластик будет не нужен.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 11:53

  zzzzzz написав:Биткоин уже 11 тысяч :mrgreen: :mrgreen:


Эрик Найман прогнозирует девальвацию доллара на 30% в Августе после снижения ставки 30июля (или 30 Июня)

В ходе торговой войны, девальвация для привлечения инвестиций и производства в внутри США.

Золото он прогнозирует 1800-5000
Я думаю что биток 50-500 на расслабоне

Китай будет выходит из доллара чтобы не проиграть войну.
Огромный черный рынок, приватный и государственный.

на гривну это не повлияет.

Само видео:
https://www.youtube.com/watch?v=J-U08p2ixRA

Банду геть!
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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