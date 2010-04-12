по принципу суперпозицii - ?
А якщо вибори позачергові ? тобто по вашому прогнозу
кінцеь локального циклу ... ( дата)
кінець глобального циклу .... ( дата)
Дякую
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 29 чер, 2019 22:41
по принципу суперпозицii - ?
А якщо вибори позачергові ? тобто по вашому прогнозу
кінцеь локального циклу ... ( дата)
кінець глобального циклу .... ( дата)
Дякую
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
Додано: Суб 29 чер, 2019 22:45
Ладно допустим я продал что-то незаконное и получил деньги переводом на єту карту, а обналичить ее как ? ту которая Эпл пей
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
Додано: Нед 30 чер, 2019 07:50
Додано: Нед 30 чер, 2019 11:53
Эрик Найман прогнозирует девальвацию доллара на 30% в Августе после снижения ставки 30июля (или 30 Июня)
В ходе торговой войны, девальвация для привлечения инвестиций и производства в внутри США.
Золото он прогнозирует 1800-5000
Я думаю что биток 50-500 на расслабоне
Китай будет выходит из доллара чтобы не проиграть войну.
Огромный черный рынок, приватный и государственный.
на гривну это не повлияет.
Само видео:
Банду геть!
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
|