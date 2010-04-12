flyman написав:4-5 рокiв локальний цикл (вiд виборiв до виборiв). та близько 11 рокiв - глобальний. Цикли накладаються по принципу суперпозицii
по принципу суперпозицii - ? А якщо вибори позачергові ? тобто по вашому прогнозу кінцеь локального циклу ... ( дата) кінець глобального циклу .... ( дата) Дякую
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
vitaliian написав:Честно не понимаю зачем нужны эти обезличенные карты, для детей, для подарка (вместо денег - карта с деньгами), мелких взяток? Тарифы конские, гарантии фонда нет.
Только чтобы можно было выдать карту и с ней связанные банковские сервисы без открытия счета, идентификации и проч. Маркетинг. Ну и возможно для мошенников полезно, потому что анонимно
Ладно допустим я продал что-то незаконное и получил деньги переводом на єту карту, а обналичить ее как ? ту которая Эпл пей
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
yama написав: вы предлагаете держать доллары на депозите в банке ? мой знакомый дедушка как-то три года ждал свои доллары (то ли из Родовид банка то ли хз) так что после этого зарекся доллары в банках ( те которые учреждение) держать, в гривнах ему хотели отдать значительно быстрей, а вот в долларах он их долго ждал ... чуть не два три года ( могу ошибаться в сроках надо будет уточнить если дедушку еще память не подвела )
когда курс стабилен и доллары есть в продаже не вижу проблем забрать свой вклад гривной, у дедушки гривно- фобия либо деньги не нужны были. Законодательство с тех пор причесали и если банк месяц не отдаёт вклады его пакует фонд. Текущие счета начинают выплачивать уже через неделю а депозиты через месяц. Банк который выплатит вам возмещение вы выбираете сами, процедура занимает не более получаса. ]
Уточнил это был Укрпромбанк и курс был на тот момент не выгодный, и да реалтно пришлось ждать три года . Ессно % никто не компенсировал.
.Кризис. Временная администрация в "Укрпромбанке" была введена 21 января 2009 года. Такое решение НБУ было принято с целью защиты интересов кредиторов и вкладчиков, обеспечения сохранности капитала и активов, стабилизации деятельности, улучшения финансового состояния банка.
Постановлением НБУ на период с 21 января до 21 июля 2009 года (6 месяцев) было введено мораторий на удовлетворение требований кредиторов, в том числе и вкладчиков.
https://file.liga.net/companies/ykrprombank Да уже с Дельтой было проще почти как выпишете. Но то как у нас в стране придерживаються законов и придумывают новые которые отменяют старые ... Я склонен доверять мнению дедушки. Раз кинули в 2009 также могут и в 2019
. Деньги с текущих счетов возвращают по той же процедуре, что и банковские вклады, валютные вклады выплачиваются в гривне по курсу НБУ в день, когда банк был признан неплатежеспособным
https://news.finance.ua/ru/news/-/39091 ... ya-vkladov гуглить с планшета сам закон не буду , раз вы на этом ресурсе значит верите ему . Какой будет официальный курс в момент банкротства банка , вполне может как в конце 2013-2014 , сколько тогда официально и реально стоил долар -это пример из свежей истории и 2009 я бы тоже не считал столь отдаленным
Востаннє редагувалось yama в Нед 30 чер, 2019 21:07, всього редагувалось 2 разів.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
Которую? Я уже запутался.... кто у кого попередники
Эрик Найман прогнозирует девальвацию доллара на 30% в Августе после снижения ставки 30июля (или 30 Июня)
Эрик - голова говорящая, нечто сродни Демуры. Слушать увлекательно, но бесполезно
Ви згадайде рік-два-три тому його прогнози. Який він там прогнозував девал за 30. Сьогодні долар у Львові можна було купити по 26.07. Тепер же він в команді Зе. І що? Замість девалу гривні, тепер прогнозує девал долара
vovan_prm написав:Эрик - голова говорящая, нечто сродни Демуры. Слушать увлекательно, но бесполезно
Я всё жду, когда прогноз Демуры по рублю по 150 сбудется, у меня даже где-то в закладках стояло видео, где Демура весной 2014 года долго обосновывал, что к концу второй половины 2014 года рубль ну точно по 150.