И вроде ДА, так нет!
Поверхностный подход редко дает релевантные результаты.
Как-то, было дело, я углубился в его (Эрика) работы. На мой (скромный) взгляд, есть там системная ошибка. Парень ставит во главу угла обрабатывающие мощностя в век информационных технологий. Где-то пренебрегая сферой услуг и финансовой сферой.
ИМХО - это является системной ошибкой аналитической модели.
Многие помнят знаменитых участников портала Аляка и Адама Смита.
Да?
У пацанов однажды получилось предугадать кризис.
Да? Возможно даже дважды... И что?
Они продолжают армагедонить!
Я не хочу нивелировать их аналитические модели.
Но у меня складывается впечатление, что если бесконечно кричать про кризис, рано или поздно ты окажешься прав. И некоторые коллеги увлеклись этим самым кричанием, на волне предыдущих успехов..
Кризис -явление случайное. Точнее зависит от такого кол-ва факторов, что не поддается аналитическим предсказаниям.
Вот что стоит помнить.....