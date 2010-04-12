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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1402140314041405

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 549
1. меньше 27
28%
154
2. 27 - 28.50
43%
238
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
29
Всього голосів : 549
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 21:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  KIM30 написав:Ви згадайде рік-два-три тому його прогнози. Який він там прогнозував девал за 30. Сьогодні долар у Львові можна було купити по 26.07.
Тепер же він в команді Зе. І що? Замість девалу гривні, тепер прогнозує девал долара

И вроде ДА, так нет!
Поверхностный подход редко дает релевантные результаты.
Как-то, было дело, я углубился в его (Эрика) работы. На мой (скромный) взгляд, есть там системная ошибка. Парень ставит во главу угла обрабатывающие мощностя в век информационных технологий. Где-то пренебрегая сферой услуг и финансовой сферой.
ИМХО - это является системной ошибкой аналитической модели.

Многие помнят знаменитых участников портала Аляка и Адама Смита.
Да?
У пацанов однажды получилось предугадать кризис.
Да? Возможно даже дважды... И что?
Они продолжают армагедонить!
Я не хочу нивелировать их аналитические модели.
Но у меня складывается впечатление, что если бесконечно кричать про кризис, рано или поздно ты окажешься прав. И некоторые коллеги увлеклись этим самым кричанием, на волне предыдущих успехов..
Кризис -явление случайное. Точнее зависит от такого кол-ва факторов, что не поддается аналитическим предсказаниям.
Вот что стоит помнить.....
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 22:39

... за крок до перевороту думок ©

... так ще річ у тому, що кожен-другий кричить: "скоро криза, скоро криза"(що по телику, що в ютюбі бізнесмени, а що тут форумчани)....
- і, всі такі "матьорі"-обізнані-навчені минулими роками.... що, наче, підготовлені до кризи і чуть не моляться на неї(щоб вона швидше прийшла), так як бачать у тому свою вигоду! :shock:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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