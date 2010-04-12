Додано: Нед 30 чер, 2019 21:57

KIM30 написав: Ви згадайде рік-два-три тому його прогнози. Який він там прогнозував девал за 30. Сьогодні долар у Львові можна було купити по 26.07.

Тепер же він в команді Зе. І що? Замість девалу гривні, тепер прогнозує девал долара Ви згадайде рік-два-три тому його прогнози. Який він там прогнозував девал за 30. Сьогодні долар у Львові можна було купити по 26.07.Тепер же він в команді Зе. І що? Замість девалу гривні, тепер прогнозує девал долара

И вроде ДА, так нет!Поверхностный подход редко дает релевантные результаты.Как-то, было дело, я углубился в его (Эрика) работы. На мой (скромный) взгляд, есть там системная ошибка. Парень ставит во главу угла обрабатывающие мощностя в век информационных технологий. Где-то пренебрегая сферой услуг и финансовой сферой.ИМХО - это является системной ошибкой аналитической модели.Многие помнят знаменитых участников портала Аляка и Адама Смита.Да?У пацанов однажды получилось предугадать кризис.Да? Возможно даже дважды... И что?Они продолжают армагедонить!Я не хочу нивелировать их аналитические модели.Но у меня складывается впечатление, что если бесконечно кричать про кризис, рано или поздно ты окажешься прав. И некоторые коллеги увлеклись этим самым кричанием, на волне предыдущих успехов..Вот что стоит помнить.....