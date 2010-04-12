KIM30 написав:Ви згадайде рік-два-три тому його прогнози. Який він там прогнозував девал за 30. Сьогодні долар у Львові можна було купити по 26.07. Тепер же він в команді Зе. І що? Замість девалу гривні, тепер прогнозує девал долара
И вроде ДА, так нет! Поверхностный подход редко дает релевантные результаты. Как-то, было дело, я углубился в его (Эрика) работы. На мой (скромный) взгляд, есть там системная ошибка. Парень ставит во главу угла обрабатывающие мощностя в век информационных технологий. Где-то пренебрегая сферой услуг и финансовой сферой. ИМХО - это является системной ошибкой аналитической модели.
Многие помнят знаменитых участников портала Аляка и Адама Смита. Да? У пацанов однажды получилось предугадать кризис. Да? Возможно даже дважды... И что? Они продолжают армагедонить! Я не хочу нивелировать их аналитические модели. Но у меня складывается впечатление, что если бесконечно кричать про кризис, рано или поздно ты окажешься прав. И некоторые коллеги увлеклись этим самым кричанием, на волне предыдущих успехов.. Кризис -явление случайное. Точнее зависит от такого кол-ва факторов, что не поддается аналитическим предсказаниям. Вот что стоит помнить.....
Моё среднесрочное кредо: buy USD/UAH at market price
... так ще річ у тому, що кожен-другий кричить: "скоро криза, скоро криза"(що по телику, що в ютюбі бізнесмени, а що тут форумчани).... - і, всі такі "матьорі"-обізнані-навчені минулими роками.... що, наче, підготовлені до кризи і чуть не моляться на неї(щоб вона швидше прийшла), так як бачать у тому свою вигоду!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4