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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1404140514061407>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 549
1. меньше 27
28%
154
2. 27 - 28.50
43%
238
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
29
Всього голосів : 549
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 08:51

  reef написав:А сколько веков простоял Рим?

Тогда да же электричества не было :mrgreen: Интернет - это "бимба для бизонов" :mrgreen:
moniks
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 08:55

  reef написав:А сколько веков простоял Рим?


США не империя
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 09:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

26.2 - старт МБ ... куди нас тепер закине ?
stas_rst
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 09:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vovan_prm написав:Кризис -явление случайное. Точнее зависит от такого кол-ва факторов, что не поддается аналитическим предсказаниям.
со всем согласен кроме это фразы, кризисы закономерны из-за несовершенства социально-экономических моделей, поскольку в современном мире границ для капитала нет кризисы можно экспортировать как товар или услугу.

Например рф периодически пытается экспортировать свой политический кризис (когда хотелки одного самодура ставятся выше законов, в рф такое прокатывает а за пределами вызывает кризисы).

Сирия экспортировала в Европу свой политический кризис (беженцев) и т.д. Рано или поздно политический кризис конвертируется в экономический. Будет ли у нас новый полит.кризис станет видно после выборов, насколько Рада будет адекватна, и нет никакой математической модели это просчитать. Просчитываются только самые элементарные причины.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 09:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

От них зависит гривня. Как иностранцы удерживают "доллар по 26"
https://finance.liga.net/ekonomika/arti ... llar-po-26
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 09:46

  asti написав:З'явилася крипта - можливо вона похоронить, або значно посуне доляр як засіб заощадження!!

крипта - єто аналог активов, короче это разновидность фонды, драгмаеталлов.
Но не как денег.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 09:49

  reef написав:А сколько веков простоял Рим?

как империя - 3 века с натяжкой.
как республика - то будет подольше.
как этрусское царство то еще больше.

если проводить аналогию с Римом - сейчас США - это республика. Так что им еще стоять и стоять.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 09:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  asti написав:Якщо кожен другий кричить: скоро криза - 90% що кризи не буде, це вже давно перевірений хвакт - криза стається тоді, коли її ніхто не чекає...

Тогда давайте все дружно кричать про кризис, тогда кризиса никогда не будет :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 09:56

Під грушею з Нового року


Вітаюсь совсіма.

2019____Зараз___відсоток_Попереднє_місце
31,85000 29,700 -6,75(-6,44) EUR 1
28,25000 26,470 -6,30(-5,66) CHF 2
27,90000 26,155 -6,25(-4,12) USD 5
19,38500 18,185 -6,19(-4,80) AUD 3
35,00000 32,975 -5,79(-4,14) GBP 4
1125,415 1154,0 2,540(-0,84) XAU 6
0,392500 0,4100 4,459(3,180) RUB 7

Перша колонка курс на початок 2019, друга - курс на 01.07.2019 зранку, третя - відсоткова зміна. Курс - це середина дійсно доступних мені курсів купівлі-продажу. На горі в таблиці більші збитки :(.

По відношенню до попереднього року додало окрім рубля ще й золото! Інші втратили.

По відношенню до попереднього місяця рубль і золото залишився на своєму місці додавши до гривні. Залишилися на своєму першому і другому місцях євро і франк більше за всіх втративши до гривні з початку року. За місяць гривня подорожчала також до доляра (який повернувся на 3 місце з 5); австралійця і фунта (яких потиснув доляр на 4 і 5 місця).

Маємо десь таке:

Вперше в цьому місяці золото дало прибуток з початку року :!:

ВО

PS
Попереднє - Під грушею з Нового року.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 10:00

  moniks написав:
  vitaliian написав:
  asti написав:З'явилася крипта - можливо вона похоронить, або значно посуне доляр як засіб заощадження!!

Когда у крипты будет самая мощная армия в мире тогда да. Миром правят сильные кто не в курсе. Помню разговоры когда вводилось евро, что оно вытеснит доллар.

У Рима тоже когда то была самая сильная армия в мире. И где ? Всё течёт, всё меняется....

сколько веков она существовала? в классическом виде с 27 года до н. э. по 476 год. А Восточная часть Римской империи (с центром в Константинополе) существовала ещё 977 лет — до 1453 года. На ближайшие 100 лет я вижу только одно государство которое могло бы бросить вызов США это Китай. Учитывая Китайский менталитет этого никогда не произойдёт, они наоборот как могут закрываются от внешнего влияния, запрещают ютуб и т.д. Ни одно закрытое государство не может претендовать на мирового лидера.
vitaliian
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