Тогда да же электричества не было Интернет - это "бимба для бизонов"
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 01 лип, 2019 08:51
Додано: Пон 01 лип, 2019 09:02
Re: Валютный рынок в контексте ДС
26.2 - старт МБ ... куди нас тепер закине ?
Додано: Пон 01 лип, 2019 09:11
Re: Валютный рынок в контексте ДС
со всем согласен кроме это фразы, кризисы закономерны из-за несовершенства социально-экономических моделей, поскольку в современном мире границ для капитала нет кризисы можно экспортировать как товар или услугу.
Например рф периодически пытается экспортировать свой политический кризис (когда хотелки одного самодура ставятся выше законов, в рф такое прокатывает а за пределами вызывает кризисы).
Сирия экспортировала в Европу свой политический кризис (беженцев) и т.д. Рано или поздно политический кризис конвертируется в экономический. Будет ли у нас новый полит.кризис станет видно после выборов, насколько Рада будет адекватна, и нет никакой математической модели это просчитать. Просчитываются только самые элементарные причины.
Додано: Пон 01 лип, 2019 09:24
Re: Валютный рынок в контексте ДС
От них зависит гривня. Как иностранцы удерживают "доллар по 26"
Додано: Пон 01 лип, 2019 09:46
Додано: Пон 01 лип, 2019 09:49
Додано: Пон 01 лип, 2019 09:54
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Пон 01 лип, 2019 09:56
Під грушею з Нового року
Вітаюсь совсіма.
2019____Зараз___відсоток_Попереднє_місце
31,85000 29,700 -6,75(-6,44) EUR 1
28,25000 26,470 -6,30(-5,66) CHF 2
27,90000 26,155 -6,25(-4,12) USD 5
19,38500 18,185 -6,19(-4,80) AUD 3
35,00000 32,975 -5,79(-4,14) GBP 4
1125,415 1154,0 2,540(-0,84) XAU 6
0,392500 0,4100 4,459(3,180) RUB 7
Перша колонка курс на початок 2019, друга - курс на 01.07.2019 зранку, третя - відсоткова зміна. Курс - це середина дійсно доступних мені курсів купівлі-продажу. На горі в таблиці більші збитки .
По відношенню до попереднього року додало окрім рубля ще й золото! Інші втратили.
По відношенню до попереднього місяця рубль і золото залишився на своєму місці додавши до гривні. Залишилися на своєму першому і другому місцях євро і франк більше за всіх втративши до гривні з початку року. За місяць гривня подорожчала також до доляра (який повернувся на 3 місце з 5); австралійця і фунта (яких потиснув доляр на 4 і 5 місця).
Маємо десь таке:
Вперше в цьому місяці золото дало прибуток з початку року
ВО
PS
Попереднє - Під грушею з Нового року.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Пон 01 лип, 2019 10:00
сколько веков она существовала? в классическом виде с 27 года до н. э. по 476 год. А Восточная часть Римской империи (с центром в Константинополе) существовала ещё 977 лет — до 1453 года. На ближайшие 100 лет я вижу только одно государство которое могло бы бросить вызов США это Китай. Учитывая Китайский менталитет этого никогда не произойдёт, они наоборот как могут закрываются от внешнего влияния, запрещают ютуб и т.д. Ни одно закрытое государство не может претендовать на мирового лидера.
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