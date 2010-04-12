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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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SILVER_UA
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Додано: Пон 01 лип, 2019 10:08
vitaliian написав:
На ближайшие 100 лет я вижу только одно государство которое могло бы бросить вызов США это Китай. Ни одно закрытое государство не может претендовать на мирового лидера.
Их лидерство имеет обратную-плохую сторону для остальных-слабых стран. Они (США КНР) выбрасывают 2/3 CO в мировых масштабах. Т.е. все остальные угорают и ещё просят у этих "победителей" взаймы. И это серьезная проблема для потомков.
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moniks
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Додано: Пон 01 лип, 2019 10:09
я про нал і написано цього тижня
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Додано: Пон 01 лип, 2019 10:10
vitaliian написав:
На ближайшие 100 лет я вижу только одно государство которое могло бы бросить вызов США это Китай.
Китай и Азиатские тигры без США - это бомжи и нищеброды.
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dima_beleb
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Вів 25 чер, 2019 13:42
ЛОБ
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