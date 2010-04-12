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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1404140514061407

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 549
1. меньше 27
28%
154
2. 27 - 28.50
43%
238
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
29
Всього голосів : 549
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 10:01

щось інтуїція мені підсказує що цього тижня пробиваємо 26 :roll:
Nazarkino
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 10:02

  Nazarkino написав:щось інтуїція мені підсказує що цього тижня пробиваємо 26 :roll:

глаза хоть открой и график межбанка глянь :mrgreen:
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 10:08

  vitaliian написав:На ближайшие 100 лет я вижу только одно государство которое могло бы бросить вызов США это Китай. Ни одно закрытое государство не может претендовать на мирового лидера.

Их лидерство имеет обратную-плохую сторону для остальных-слабых стран. Они (США КНР) выбрасывают 2/3 CO в мировых масштабах. Т.е. все остальные угорают и ещё просят у этих "победителей" взаймы. И это серьезная проблема для потомков.
moniks
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 10:09

  SILVER_UA написав:
  Nazarkino написав:щось інтуїція мені підсказує що цього тижня пробиваємо 26 :roll:

глаза хоть открой и график межбанка глянь :mrgreen:


я про нал і написано цього тижня
Nazarkino
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 10:10

  vitaliian написав:На ближайшие 100 лет я вижу только одно государство которое могло бы бросить вызов США это Китай.

Китай и Азиатские тигры без США - это бомжи и нищеброды.
dima_beleb
 
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  #<1 ... 1404140514061407
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