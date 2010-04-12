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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 01 лип, 2019 10:02
Додано: Пон 01 лип, 2019 10:08
Их лидерство имеет обратную-плохую сторону для остальных-слабых стран. Они (США КНР) выбрасывают 2/3 CO в мировых масштабах. Т.е. все остальные угорают и ещё просят у этих "победителей" взаймы. И это серьезная проблема для потомков.
Додано: Пон 01 лип, 2019 10:09
Додано: Пон 01 лип, 2019 10:10
Додано: Пон 01 лип, 2019 10:26
Йшов другий рік ревальвації
2018____Зараз___відсоток
21,8496 18,185 -16,77(-11,28) AUD
0,47500 0,4100 -13,68(-17,37) RUB
37,4500 32,975 -11,95(-6,54) GBP
33,5000 29,700 -11,34(-4,92) EUR
28,5500 26,470 -7,285(-1,05) CHF
28,0250 26,155 -6,673(-0,45) USD
1166,89 1154,0 -1,105(-3,55) XAU
Перша колонка курс на початок 2018, друга - курс на 01.07.2019, третя - відсоткова зміна. Курс - це середина дійсно доступних мені курсів купівлі-продажу. На горі в таблиці більші збитки
На все все збитки, якщо під грушею. Більше за всіх здешевшали сировинні валюти. Більше всіх зберегло золото. А то є ознаки чого І гривня, завдяки експорту людського ресурсу, не є сировинною валютою! І порох ще є в порохівницях, бо
У дужках величини на початок 2019 року - звідси. По AUD дані НБУ на початок 2018 і 2019 років.
ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Пон 01 лип, 2019 10:52
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Мої вітання, панове.
Починається (у кого вже почався) період закінченні гривневих депозитів. Стоїть питання оптимальних дій.
Як ми бачимо нерезиденти почали заходити в довгі ОВДП. Відповідно це швидше за все згладить курсові коливання на нашому ринку. Більше того, якщо вони заходили (в довгу) міняючи валюту на гривню при курсі 26-27 грн/долар, то тепер в кінці літа початку осені, коли у нас відбувається сезонна девальвація, їм навіть на руку ріст курсу. Але тільки тим хто прийде надовго. По коротким ОВДП все без змін. Їхні власники будуть фіксити подвійний прибуток. Від дохідності та від різниці курсу. Є шанс, що ці інвестори компенсують вплив один одного.
До 5 вересня потрібно погасити близько 30 мільярдів гривень. Але якшо такими ж темпами будуть купляти довгі облігації, то це не буде проблемою.
Той із вас хто має можливість оперативно діяти і тримає руку на пульсі, то напевно є резон ще сидіти на різних депозитах які дозволяють в будь-який момент забрати гривню та конвертувати її.
У кого такої можливості не має, можна спокійно, без ажіотажу відкуповуватись мінімальними сумами які дозволяють отримати в обмінці менш-біль хороший курс.
Франківськ. продаж зранку 26,11. зараз дорожче на копійку:
ПС: в цій ситуації із нерезидентами є одне але. Якщо щось піде не поплату, всім буде боляче. Вставлю тут цитатту із статті яку поширували кількома постами раніше: "Быстрое сокращение портфеля иностранцев произойдет при ухудшении экономической ситуации в мире и непрогнозируемости дальнейшего развития украинской экономики.
"Выход будет спровоцирован опасениями за свои инвестиции – он будет быстрым и, безусловно, окажет давление на валютный курс.
ПС:ПС: При такі облікові ставці дуже зручно втримувати коливання курсу. Але ж інша сторона медалі - це розвиток нашої промисловості та бізнесу і відповідно їхнього кредитування. Як при обліковій ставці в 17,5% брати кредити? Це ж яку маржу на кінцевий продукт потрібно ставити щоб повернути позичене?
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Додано: Пон 01 лип, 2019 11:01
Всім доброго дня та міцного здоров'ячка!!!
Цей понеділок на валютному ринку пройде під впливом двох основних чинників:
1) перший день нового місяця і кварталу;
2) зарахування валютної виручки відразу за два дні: за минулий четвер і неробочу в Україні (але робочу в ЄС і США) п'ятницю.
Тепер докладніше:
Перший день нового місяця і кварталу. Клієнти будуть підводити підсумки минулого звітного періоду і активно формувати свої плани на липень. Це зазвичай призводить до зниження активності на міжбанку. Ми прогнозуємо на сьогодні падіння статистики торгів — до 380-400 млн доларів при укладанні до 440-500 угод;
Зарахування валютної виручки відразу за два дні: за минулий четвер і неробочу в Україні (але робочу в ЄС і США) п'ятницю. Хоча обов'язковий продаж валютної виручки Нацбанком скасовано — зазвичай зараз експортери витрачають валюту досить оперативно. Як тільки у них закінчується гривня від отриманих відшкодувань ПДВ — валютна виручка виходить на міжбанк. Так буде і цього разу. Ті з компаній, хто вже витратив гривню від держави на виплати зарплати і відрахувань на неї за червень — з сьогоднішнього дня почнуть продавати валюту для своїх господарських потреб. Зазвичай на початку звітного періоду це орендні платежі, розрахунки за сировину і матеріали, а також інші операції для забезпечення бізнесу. Валютні надходження за два дні (27 і 28 червня) досить оперативно вийдуть на торги, що спрацює на користь гривні.
Частково додатково підтримає гривню:
а) зниження ліквідності в банках (коррахунки впали відразу на 8,3 млрд гривень — до 51,3 млрд, хоча в значній мірі ці ресурси просто перекочували на короткі депозити банків до Нацбанку на ці триденні вихідні і швидко повернуться в систему);
б) продовження зниження котирувань готівкового ринку і «затарювання» валютою обмінників за три попередніх вихідних дня. Ця валюта через операції з валютною позицією банків вийде на міжбанк додатковою пропозицією;
в) завтрашній аукціон Мінфіну України з розміщення ОВДП. Частина іноземців вже з сьогоднішнього дня буде продавати валюту, щоб завтра купити облігації.
Проти гривні спрацює фактор скорого початку періоду репатріації дивідендів у «дочок» іноземних компаній та низькі обсяги операцій за рахунок ефекту початку місяця, коли курс буде залежати від дій найбільших гравців і спекулянтів (активно грають на малооб'ємному ринку).
Ми прогнозуємо на понеділок коридор по долару в межах 26,10-26,30 гривень. При щонайменшій можливості Нацбанк намагатиметься продовжити поповнювати резерви через викуп долара на міжбанку. Використовувати регулятор буде Matching.
Котирування готівкового валютного ринку:
Курс долара в банках на 10 ранку: прийом 25,90- 26,13 та продаж 26,18-26,35 гривень.
В обмінниках фінкомпаній: купівля 26,00-26,10 гривень і продаж 26,14-26,25 гривень.
Додано: Пон 01 лип, 2019 11:13
Додано: Пон 01 лип, 2019 11:15
26.07-26.09/26.14-26.15
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
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