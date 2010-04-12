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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1405140614071408

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 550
1. меньше 27
28%
155
2. 27 - 28.50
43%
238
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
29
Всього голосів : 550
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 11:21

  moniks написав:
  vitaliian написав:На ближайшие 100 лет я вижу только одно государство которое могло бы бросить вызов США это Китай. Ни одно закрытое государство не может претендовать на мирового лидера.

Их лидерство имеет обратную-плохую сторону для остальных-слабых стран. Они (США КНР) выбрасывают 2/3 CO в мировых масштабах. Т.е. все остальные угорают и ещё просят у этих "победителей" взаймы. И это серьезная проблема для потомков.

проблем больше чем одна, с согласия США можно аннексировать чужие территории.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 11:25

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
01.07.2019
грн за 100 доларів США 2621.86
Доллар прибавил 4 копейки.
В борьбе факторов понедельника и длинных выходных инициатива в начале торгов за понедельником. Открылись выше закрытия четверга, потом еще подросли, постояли и, с началом активной фазы торгов начали постепенное снижение. На серьезный рост пороху не хватило, но от минимумов слегка оторвались. Обращает на себя внимание, что справочный курс находится на уровне текущих котировок и далек от дневного пика. Это говорит о том, что утренний рост был без оборотов.

НБУ в четверг на рынок не выходил. В анализе ликвидности светится цифра, похожая на продажу 20 млн., но в итоговой статистике за неделю продажи нет. По всей видимости, эта цифра отражает возврат старого долгосрочного рефинанса, это будет видно завтра.
Сокращение ликвидности связано с увеличением объемов обоих видов сертификатов, а также досрочным возвратом большей части двухнедельного рефинанса. Казначейство чуть сгладило это сокращение, выпустив на рынок немного гривны.

Продаж валюти на міжбанківському ринку
26.06.2019
Усього, млн дол. США 379.6
Обороты весьма приличные.
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