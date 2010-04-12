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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1406140714081409>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 551
1. меньше 27
28%
156
2. 27 - 28.50
43%
238
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
29
Всього голосів : 551
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 11:21

  moniks написав:
  vitaliian написав:На ближайшие 100 лет я вижу только одно государство которое могло бы бросить вызов США это Китай. Ни одно закрытое государство не может претендовать на мирового лидера.

Их лидерство имеет обратную-плохую сторону для остальных-слабых стран. Они (США КНР) выбрасывают 2/3 CO в мировых масштабах. Т.е. все остальные угорают и ещё просят у этих "победителей" взаймы. И это серьезная проблема для потомков.

проблем больше чем одна, с согласия США можно аннексировать чужие территории.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 11:25

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
01.07.2019
грн за 100 доларів США 2621.86
Доллар прибавил 4 копейки.
В борьбе факторов понедельника и длинных выходных инициатива в начале торгов за понедельником. Открылись выше закрытия четверга, потом еще подросли, постояли и, с началом активной фазы торгов начали постепенное снижение. На серьезный рост пороху не хватило, но от минимумов слегка оторвались. Обращает на себя внимание, что справочный курс находится на уровне текущих котировок и далек от дневного пика. Это говорит о том, что утренний рост был без оборотов.

НБУ в четверг на рынок не выходил. В анализе ликвидности светится цифра, похожая на продажу 20 млн., но в итоговой статистике за неделю продажи нет. По всей видимости, эта цифра отражает возврат старого долгосрочного рефинанса, это будет видно завтра.
Сокращение ликвидности связано с увеличением объемов обоих видов сертификатов, а также досрочным возвратом большей части двухнедельного рефинанса. Казначейство чуть сгладило это сокращение, выпустив на рынок немного гривны.

Продаж валюти на міжбанківському ринку
26.06.2019
Усього, млн дол. США 379.6
Обороты весьма приличные.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 12:14

Александр Гончаров
Вчера в 12:17
НУ, ХВАТИТ ЗАНИМАТЬ, В.ГРОЙСМАН, ИТАК С НАЧАЛА 2019 ГОДА НА КАЖДОГО ИЗ НАС НАБРОСИЛ ЕЩЕ ПО 4100 ГРИВЕН ДОЛГА
Шокированы? Так точно, впервые Минфин нас «обрадовал» своей предельной откровенностью о том, что с начала 2019 года Украина заняла 182 млрд. грн.(!), если разделить эту сумму, то получится, что каждый украинец должен еще дополнительно 4100 гривен.
Вообще, в Кабмине остались здравомыслящие люди? Господа, напомню вам: в ближайшие два с половиной года Украине нужно выплатить по валютным долгам более 20 млрд. долл. США (это уже превышает нынешний объем золотовалютных резервов НБУ)! Возьмите в руки калькулятор и посчитайте, сколько это в гривне?.. Невероятно? В.Гройсман, голова не кружится от успеха?
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10211620677872176&id=1822982899
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 12:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Вкладчик1234 написав:Вообще, в Кабмине остались здравомыслящие люди?
Им что ли их отдавать?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 12:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Вкладчик1234 написав:Минфин нас «обрадовал» своей предельной откровенностью о том, что с начала 2019 года Украина заняла 182 млрд. грн.(!),

и не лень цитировать передергивание цифр?
там нигде нет слова "дополнительно"
а то, что погасили короткие долги взяв 5-6 летние под более низкий процент - так это вроде и хорошо
по цифре -
В государственном бюджете Украины на 2019 год предусмотрено 417,4 млрд гривен на обслуживание и погашение государственного долга.
т.е. исполнение бюджета на уровне
Востаннє редагувалось ЧИА в Пон 01 лип, 2019 12:34, всього редагувалось 1 раз.
и это пройдет
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 12:29

  ЧИА написав:
  Вкладчик1234 написав:Минфин нас «обрадовал» своей предельной откровенностью о том, что с начала 2019 года Украина заняла 182 млрд. грн.(!),

и не лень цитировать передергивание цифр?
там нигде нет слова "дополнительно"
а то, что погасили короткие долги взяв 5-6 летние под более низкий процент - так это вроде и хорошо

Я так понимаю, пруфа о "погашении коротких дорогих, дешевыми длинными" - не будет?

А то эта легенда давно ходит, но по факту - это просто перекладывание проблемы на другой период + %
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 12:35

  Вкладчик1234 написав:Александр Гончаров
Вчера в 12:17
НУ, ХВАТИТ ЗАНИМАТЬ, В.ГРОЙСМАН, ИТАК С НАЧАЛА 2019 ГОДА НА КАЖДОГО ИЗ НАС НАБРОСИЛ ЕЩЕ ПО 4100 ГРИВЕН ДОЛГА
Шокированы? Так точно, впервые Минфин нас «обрадовал» своей предельной откровенностью о том, что с начала 2019 года Украина заняла 182 млрд. грн.(!), если разделить эту сумму, то получится, что каждый украинец должен еще дополнительно 4100 гривен.
Вообще, в Кабмине остались здравомыслящие люди? Господа, напомню вам: в ближайшие два с половиной года Украине нужно выплатить по валютным долгам более 20 млрд. долл. США (это уже превышает нынешний объем золотовалютных резервов НБУ)! Возьмите в руки калькулятор и посчитайте, сколько это в гривне?.. Невероятно? В.Гройсман, голова не кружится от успеха?
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10211620677872176&id=1822982899


Насколько помнится наш минфин планировал при разработке бюджета 2019 привлечь около 200 млрд грн в 2019 году на внутреннем рынке (овгз), а всего 345 млрд.
https://www.unian.net/economics/finance ... riven.html
Министерство финансов Украины в 2019 году планирует финансировать государственный бюджет с помощью широкого спектра долговых инструментов на общую сумму 345,926 млрд грн.
Об этом говорится в Программе управления государственным долгом на 2019 год, опубликованной на сайте Министерства финансов Украины.
Согласно документу, 58,4% общей суммы заимствований планируется привлечь на внутреннем рынке.


Поэтому план какбы почти выполнили (по внутреннему рынку). Теперь может их чуть попустит
А может по инерции продолжат раздавать овгз за щеки всем хомякам, пока те не опомнились :mrgreen:
Тем более что остальные (внешние) заимствования по ходу отстают от плана... :roll:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 12:44

  Alex2007 написав:
  Вкладчик1234 написав:Александр Гончаров
Вчера в 12:17
НУ, ХВАТИТ ЗАНИМАТЬ, В.ГРОЙСМАН, ИТАК С НАЧАЛА 2019 ГОДА НА КАЖДОГО ИЗ НАС НАБРОСИЛ ЕЩЕ ПО 4100 ГРИВЕН ДОЛГА
Шокированы? Так точно, впервые Минфин нас «обрадовал» своей предельной откровенностью о том, что с начала 2019 года Украина заняла 182 млрд. грн.(!), если разделить эту сумму, то получится, что каждый украинец должен еще дополнительно 4100 гривен.
Вообще, в Кабмине остались здравомыслящие люди? Господа, напомню вам: в ближайшие два с половиной года Украине нужно выплатить по валютным долгам более 20 млрд. долл. США (это уже превышает нынешний объем золотовалютных резервов НБУ)! Возьмите в руки калькулятор и посчитайте, сколько это в гривне?.. Невероятно? В.Гройсман, голова не кружится от успеха?
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10211620677872176&id=1822982899


Насколько помнится наш минфин планировал при разработке бюджета 2019 привлечь около 200 млрд грн в 2019 году на внутреннем рынке (овгз), а всего 345 млрд.
https://www.unian.net/economics/finance ... riven.html
Министерство финансов Украины в 2019 году планирует финансировать государственный бюджет с помощью широкого спектра долговых инструментов на общую сумму 345,926 млрд грн.
Об этом говорится в Программе управления государственным долгом на 2019 год, опубликованной на сайте Министерства финансов Украины.
Согласно документу, 58,4% общей суммы заимствований планируется привлечь на внутреннем рынке.


Поэтому план какбы почти выполнили (по внутреннему рынку). Теперь может их чуть попустит
А может по инерции продолжат раздавать овгз за щеки всем хомякам, пока те не опомнились :mrgreen:
Тем более что остальные (внешние) заимствования по ходу отстают от плана... :roll:

Цитата из статьи о кризисе в России в 1998 году, ГКО и все такое:
"Финансирование дефицита госбюджета шло за счёт наращивания государственного долга. Причём объёмы привлечения денежных средств постоянно увеличивались. Так, объём размещения ГКО-ОФЗ вырос со 160 млрд рублей в 1995 году до 502 млрд рублей в 1997 году. Нужный объём спроса на государственные ценные бумаги поддерживался за счёт сохранения относительно высоких ставок процентов, а также за счёт привлечения спекулятивного иностранного капитала. Ориентация на последний потребовала снятия большей части ограничений на вывоз капитала"
Напомню, все это в итоге привело к техдефолту по ГКО.
EvgCapp
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 12:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Чернiвцi 26.07-26.12
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 12:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

немножко ошибся в цифрах насчет
Поэтому план какбы почти выполнили (по внутреннему рынку).

Вот точнее цифры
https://golos.ua/i/690097
Только с начала 2019 году Украина заняла 182 млрд гривен.

Об этом сообщило Министерство финансов Украины в своем макроэкономическом обзоре, передает Сегодня.

Львиную долю из этой суммы – 155,5 млрд гривен составили внутренние займы. Отдавать этот долг государство будет в гривне.


Т.е всего заняли 182:
Из них 155 внутренние, остальное - на внешнем (те самые еврооблигации 1 млрд евро пару недель назад).

Мне сначала показалось что 182 - это всего через ОВГЗ на внутреннем рынке. Забыл про еврооблигации.

Значит еще будут занимать и занимать. :shock: :shock: .. по возможности ...
а пока возможность есть, упускать не будут.
Alex2007
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