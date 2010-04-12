Додано: Пон 01 лип, 2019 11:25

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00

01.07.2019

грн за 100 доларів США 2621.86

Доллар прибавил 4 копейки.

В борьбе факторов понедельника и длинных выходных инициатива в начале торгов за понедельником. Открылись выше закрытия четверга, потом еще подросли, постояли и, с началом активной фазы торгов начали постепенное снижение. На серьезный рост пороху не хватило, но от минимумов слегка оторвались. Обращает на себя внимание, что справочный курс находится на уровне текущих котировок и далек от дневного пика. Это говорит о том, что утренний рост был без оборотов.



НБУ в четверг на рынок не выходил. В анализе ликвидности светится цифра, похожая на продажу 20 млн., но в итоговой статистике за неделю продажи нет. По всей видимости, эта цифра отражает возврат старого долгосрочного рефинанса, это будет видно завтра.

Сокращение ликвидности связано с увеличением объемов обоих видов сертификатов, а также досрочным возвратом большей части двухнедельного рефинанса. Казначейство чуть сгладило это сокращение, выпустив на рынок немного гривны.



Продаж валюти на міжбанківському ринку

26.06.2019

Усього, млн дол. США 379.6

Обороты весьма приличные.