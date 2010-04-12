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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1406140714081409

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 552
1. меньше 27
28%
157
2. 27 - 28.50
43%
238
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
29
Всього голосів : 552
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 13:31

  ЧИА написав:
  Вкладчик1234 написав:Минфин нас «обрадовал» своей предельной откровенностью о том, что с начала 2019 года Украина заняла 182 млрд. грн.(!),

и не лень цитировать передергивание цифр?
там нигде нет слова "дополнительно"
а то, что погасили короткие долги взяв 5-6 летние под более низкий процент - так это вроде и хорошо

Непонятно, что хорошего, с середины 2016 по середину 2018 года учетная ставка НБУ была меньше теперешней (12,5% - 16,5%), подозреваю, что часть заимствований с 01.06.16 по 01.06.2018 будет погашена в этом году, перезанимают под ставку ориентируясь на уч. ставку НБУ 17,5%.
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 14:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Грошовий агрегат М0 не росте в Україні;

травень 2019р Мо=349,283 млрд. грн.
2014 рік - Мо=282,950 млрд грн
ріст всього 23%
це дуже мало
тому не скоро буде девальвація гривни, ой ще як не скоро
ЗВР достатньо великий
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