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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 01 лип, 2019 13:31
ЧИА написав: Вкладчик1234 написав:
Минфин нас «обрадовал» своей предельной откровенностью о том, что с начала 2019 года Украина заняла 182 млрд. грн.(!),
и не лень цитировать передергивание цифр?
там нигде нет слова "дополнительно"
а то, что погасили короткие долги взяв 5-6 летние под более низкий процент - так это вроде и хорошо
Непонятно, что хорошего, с середины 2016 по середину 2018 года учетная ставка НБУ была меньше теперешней (12,5% - 16,5%
), подозреваю, что часть заимствований с 01.06.16 по 01.06.2018 будет погашена в этом году, перезанимают под ставку ориентируясь на уч. ставку НБУ 17,5%
.
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Додано: Пон 01 лип, 2019 14:48
Грошовий агрегат М0 не росте в Україні;
травень 2019р Мо=349,283 млрд. грн.
2014 рік - Мо=282,950 млрд грн
ріст всього 23%
це дуже мало
тому не скоро буде девальвація гривни, ой ще як не скоро
ЗВР достатньо великий
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