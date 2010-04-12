|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 01 лип, 2019 13:31
ЧИА написав: Вкладчик1234 написав:
Минфин нас «обрадовал» своей предельной откровенностью о том, что с начала 2019 года Украина заняла 182 млрд. грн.(!),
и не лень цитировать передергивание цифр?
там нигде нет слова "дополнительно"
а то, что погасили короткие долги взяв 5-6 летние под более низкий процент - так это вроде и хорошо
Непонятно, что хорошего, с середины 2016 по середину 2018 года учетная ставка НБУ была меньше теперешней (12,5% - 16,5%
), подозреваю, что часть заимствований с 01.06.16 по 01.06.2018 будет погашена в этом году, перезанимают под ставку ориентируясь на уч. ставку НБУ 17,5%
.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 3012
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 496 раз.
- Подякували: 628 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 01 лип, 2019 14:48
Грошовий агрегат М0 не росте в Україні;
травень 2019р Мо=349,283 млрд. грн.
2014 рік - Мо=282,950 млрд грн
ріст всього 23%
це дуже мало
тому не скоро буде девальвація гривни, ой ще як не скоро
ЗВР достатньо великий
-
Yuri_61
-
-
- Повідомлень: 1500
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 176 раз.
- Подякували: 244 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 01 лип, 2019 15:01
Офіційний курс гривні,
розрахований до долара США о 15-30,
дата розрахунку: 27.06.2019 01.07.2019
починає діяти з: 01.07.2019 02.07.2019
100 дол. США 2617.7939 2620.6493
После полудня гривна отыграла чуть больше копейки.
После обеда снижение прекратилось, наблюдаем небольшие колебания на уровне чуть ниже открытия, но выше закрытия четверга. Судя по динамике средневзвешенного, обороты оставались высокими.
Ревальвация год к году 12 копеек.
-
Сибарит
-
-
- Повідомлень: 3988
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 1386 раз.
- Подякували: 2581 раз.
-
- Профіль
-
5
4
5
Додано: Пон 01 лип, 2019 15:02
Сибарит написав:
НБУ в четверг на рынок не выходил. В анализе ликвидности светится цифра, похожая на продажу 20 млн., но в итоговой статистике за неделю продажи нет. По всей видимости, эта цифра отражает возврат старого долгосрочного рефинанса, это будет видно завтра.
Сокращение ликвидности связано с увеличением объемов обоих видов сертификатов, а также досрочным возвратом большей части двухнедельного рефинанса. Казначейство чуть сгладило это сокращение, выпустив на рынок немного гривны.
НБУ выходил в четверг 27.06. на рынок и купил 2 млн.
Сегодня тоже вышел с бидом по 26,17, но пока безрезультатно.
Намекает на то, что надо бы уже вверх.
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 2900
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 421 раз.
- Подякували: 867 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 01 лип, 2019 15:07
Искатель написав:
НБУ выходил в четверг 27.06. на рынок и купил 2 млн.
Такую мелочь трудно отслеживать по "косвенным" данным, когда не известен точный курс.
Если завтра найдется источник цифири в анализе ликвидности, можно будет эти 2 млн. увидеть.
Вверх надо давно, от ревальвации пользы никому не будет.
-
Сибарит
-
-
- Повідомлень: 3988
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 1386 раз.
- Подякували: 2581 раз.
-
- Профіль
-
5
4
5
Додано: Пон 01 лип, 2019 15:07
Вкладчик1234
Остатки средств на едином счету Казначейства упали в 2,3 раза
Остаток средств на Едином казначейском счете (ЕКС) на 1 июля составил 12,96 млрд грн что на 16,6 млрд грн меньше, по сравнению с показателем на начало июня.
Об этом сообщает Государственная казначейская служба Украины, передает БизнесЦензор.
По данным Казначейства, год назад на ЕКС средств было на 28% меньше – 9,38 млрд грн.
Как сообщалось, остаток средств на Едином казначейском счете (ЕКС) на 1 июня составлял 29,54 млрд грн, сократившись за месяц на 7,3 млрд грн.
Занимали шо немые и остатки рухнули???
Наверное очень интересная картина с собираемостью налогов и сборов)))
Эй клерстрим подсуетись,нерезы поднажмите,и валюта и гривна нужна,тут пенсии добавили и другие соцвыплаты,вся надежда на вас,с бюджета ждать всё в полном объёме,как с козла молока
Зато курс 26,Алекс опять был прав,и экономика растёт семимильными шагами,но почему-то ничего не собирается в бюджете,вот в чём вопрос,пропагандой можно обмануть избирателя,но не реальные показатели,а там опа)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
-
somilitark
-
-
- Повідомлень: 10564
- З нами з: 30.12.09
- Подякував: 302 раз.
- Подякували: 2106 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Пон 01 лип, 2019 15:19
Искатель написав:
Намекает на то, что надо бы уже вверх.
кому надо?
зазивалкіним баригам?
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 5436
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 191 раз.
- Подякували: 298 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 01 лип, 2019 15:38
greenozon написав: Искатель написав:
Намекает на то, что надо бы уже вверх.
кому надо?
зазивалкіним баригам?
Бюджет наполнять чем-то надо. Причем тут барыги...
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 2900
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 421 раз.
- Подякували: 867 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 01 лип, 2019 16:11
Сказали, бесплатные обследования с 1 июля все, перенесли. Это было на..балово предвыборное.
Медреформа закончилась не начавшись на 1-м этапе, который ничего полезного не принес.
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 20639
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1241 раз.
- Подякували: 2036 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|15204
|1797401
|
|
|6650
|1433796
|
Вів 25 чер, 2019 13:42
ЛОБ
|
|159
|274911
|
|