Realist написав:

Мої вітання, панове.Починається (у кого вже почався) період закінченні гривневих депозитів. Стоїть питання оптимальних дій.Як ми бачимо нерезиденти почали заходити в довгі ОВДП. Відповідно це швидше за все згладить курсові коливання на нашому ринку. Більше того, якщо вони заходили (в довгу) міняючи валюту на гривню при курсі 26-27 грн/долар, то тепер в кінці літа початку осені, коли у нас відбувається сезонна девальвація, їм навіть на руку ріст курсу. Але тільки тим хто прийде надовго. По коротким ОВДП все без змін. Їхні власники будуть фіксити подвійний прибуток. Від дохідності та від різниці курсу. Є шанс, що ці інвестори компенсують вплив один одного.До 5 вересня потрібно погасити близько 30 мільярдів гривень. Але якшо такими ж темпами будуть купляти довгі облігації, то це не буде проблемою.Той із вас хто має можливість оперативно діяти і тримає руку на пульсі, то напевно є резон ще сидіти на різних депозитах які дозволяють в будь-який момент забрати гривню та конвертувати її.У кого такої можливості не має, можна спокійно, без ажіотажу відкуповуватись мінімальними сумами які дозволяють отримати в обмінці менш-біль хороший курс.Франківськ. продаж зранку 26,11. зараз дорожче на копійку:ПС: в цій ситуації із нерезидентами є одне але. Якщо щось піде не поплату, всім буде боляче. Вставлю тут цитатту із статті яку поширували кількома постами раніше: "Быстрое сокращение портфеля иностранцев произойдети непрогнозируемости дальнейшего развития украинской экономики."Выход будет спровоцирован опасениями за свои инвестиции –ПС:ПС: При такі облікові ставці дуже зручно втримувати коливання курсу. Але ж інша сторона медалі - це розвиток нашої промисловості та бізнесу і відповідно їхнього кредитування. Як при обліковій ставці в 17,5% брати кредити? Це ж яку маржу на кінцевий продукт потрібно ставити щоб повернути позичене?