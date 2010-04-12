Зайшов половиною в бакс по 26,12 грн., довше чекати вже стає ризиковано. Опускатись нижче не дають, а я очікував шо 25,80-25,90 помацяємо. Хоча думаю що 26 всетаки проколемо, але це буде тривати не довго, не встигнеш зреагувати.
Realist написав:Мої вітання, панове. Починається (у кого вже почався) період закінченні гривневих депозитів. Стоїть питання оптимальних дій. Як ми бачимо нерезиденти почали заходити в довгі ОВДП. Відповідно це швидше за все згладить курсові коливання на нашому ринку. Більше того, якщо вони заходили (в довгу) міняючи валюту на гривню при курсі 26-27 грн/долар, то тепер в кінці літа початку осені, коли у нас відбувається сезонна девальвація, їм навіть на руку ріст курсу. Але тільки тим хто прийде надовго. По коротким ОВДП все без змін. Їхні власники будуть фіксити подвійний прибуток. Від дохідності та від різниці курсу. Є шанс, що ці інвестори компенсують вплив один одного. До 5 вересня потрібно погасити близько 30 мільярдів гривень. Але якшо такими ж темпами будуть купляти довгі облігації, то це не буде проблемою. Той із вас хто має можливість оперативно діяти і тримає руку на пульсі, то напевно є резон ще сидіти на різних депозитах які дозволяють в будь-який момент забрати гривню та конвертувати її. У кого такої можливості не має, можна спокійно, без ажіотажу відкуповуватись мінімальними сумами які дозволяють отримати в обмінці менш-біль хороший курс.
Франківськ. продаж зранку 26,11. зараз дорожче на копійку:
ПС: в цій ситуації із нерезидентами є одне але. Якщо щось піде не поплату, всім буде боляче. Вставлю тут цитатту із статті яку поширували кількома постами раніше: "Быстрое сокращение портфеля иностранцев произойдет при ухудшении экономической ситуации в мире и непрогнозируемости дальнейшего развития украинской экономики. "Выход будет спровоцирован опасениями за свои инвестиции – он будет быстрым и, безусловно, окажет давление на валютный курс.
ПС:ПС: При такі облікові ставці дуже зручно втримувати коливання курсу. Але ж інша сторона медалі - це розвиток нашої промисловості та бізнесу і відповідно їхнього кредитування. Як при обліковій ставці в 17,5% брати кредити? Це ж яку маржу на кінцевий продукт потрібно ставити щоб повернути позичене?
Нерезы конечно могут выставить на продажу свои ОВГЗ при начале шухера, но их кто то должен купить ! А будут ли желающие купить ОВГЗ при шухере и за какую цену - вот в чем вопрос.
За прошедший месяц Нацбанк пополнил международные резервы на 322,3 млн долларов, купив валюту на межбанке. Однако продажу валюты регулятор не осуществлял.
В первую неделю июня Нацбанк купил 102,7 млн долларов, во вторую – 135,1 млн долларов, в третью — 40,5 млн долларов, а в четвертую – 44 млн долларов.
С начала года покупка валюты Нацбанком уже превысила ее продажу на 1,408 мл долларов, или в 7 раз.
Напомним, что НБУ в мае пополнил резервы на 160,6 млн долларов. За месяц регулятор купил 203,6 млн долларов, а продал 43 млн долларов.
А теперь внимание,на сколько приросли в покупках ОВГЗ нерезы? На 2 ярда зелени,а сколько НБУ выкупил? 1.4 ярда,хотя в прошлые годы выкупал без нерезов минимум 1.3...1.6 ярда чистыми!!! Это значит,что курс 26 удержался только благодаря чамачедчим Ынвесторам,даже с учётом того факта,что заводят и сейчас валюту под 2 предвыборные кампании. Эффект курса 8 умножить на дефолтную девальвацию исчерпался,не смотря на рекордный объём экспорта зерна и рухнувший в цене газ,печально. Ждём выборов и нового правительства. С бюджетом уже всё понятно,осталось узнать мнение власти об экономике,я имел ввиду одиозность назначений и первые шаги,дали буде цикаво,не пермыкайтесь.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Перший робочий день нового місяця та кварталу на валютному ринку хоча й пройшов досить очікувано, але з елементами інтриги.
Це звичайне явище на малооб'ємному ринку, коли більшість клієнтів ще «не прокинулись», а будь-який вихід на міжбанк з купівлею / продажем великого лота (3-5 млн доларів) — здатен кардинально змінювати тренд на торгах. Так було і сьогодні.
Частина банків-учасників міжбанку намагалася «замикати» нечисленні заявки своїх клієнтів «всередині», не виходячи безпосередньо на ринок. Тому в першу годину сесії будь-які угоди по лотах більш 1 млн доларів повністю міняли розклад попиту та пропозиції на міжбанку і тренд по курсу постійно змінювався.
В кінцевому підсумку на 11 годин пропозиція була дещо нижче попиту і долар з ранкових котирувань 26,17 / 26,21 виріс до 26,245 / 26,265 гривень. Здавалося б — це ще не межа і спекулянти вже почали спроби зіграти на подальше підвищення, але тут вже «прокинулися» продавці.
Мабуть, вони порахували, що це пік цін і поспішили з продажем, що швидко розгорнуло ринок в бік просідання котирувань і на 12:00 долар вже знаходився на позначці 26,20 / 26,22 гривень, а на обід дилери пішли при курсі 26,175 / 26,195. Ці рівні протрималися до 14 годин, але на поодиноких угодах ситуація знову змінилася. Попит почав зростати при лотах до 100 тисяч доларів і запізнілих клієнтах, що підтягнуло котирування до 26,18 / 26,20 на 15:00.
Після невеликої боротьби в частині зміни попиту і пропозиції на дрібних угодах — котирування все ж таки залишилися на цьому ж рівні, але періодично опускалися до 26,175 / 26,19 близько 16:00. Завершилася сесія рівнем 26,18 / 26,20 без остаточно сформованого тренду по дню.
Скасовано ліміт на фінансування представництв українського бізнесу за кордоном У межах валютної лібералізації і для подальшого поліпшення бізнес-клімату Національний банк скасував низку адміністративних обмежень, які створювали незручності українським компаніям, іноземним інвесторам та дипломатичним представництвам.
somilitark написав:somilitark А теперь внимание,на сколько приросли в покупках ОВГЗ нерезы? На 2 ярда зелени,а сколько НБУ выкупил? 1.4 ярда,хотя в прошлые годы выкупал без нерезов минимум 1.3...1.6 ярда чистыми!!! Это значит,что курс 26 удержался только благодаря чамачедчим Ынвесторам,даже с учётом того факта,что заводят и сейчас валюту под 2 предвыборные кампании.
Вот кстати Сомик все верно заметили , НБУ стал меньше выкупать валюты. Сомик конечно поленился посчитать чистую покупку)) А я не поленился. С 1 января по 27 июня 2018 года чистая покупка НБУ была 1,707 млрд долларов С 1 января по 27 июня 2019 года чистая покупка НБУ была 1,408 млрд долларов
Как видим на 300 млн НБУ купил меньше.
И еще вопрос, по анализу ликувидности, в пятницу что, НБУ продавал доллары ?