Ой а на таможне полный ппц...
Вышли данные по оперативным доходам держбюджета за июнь и за 1 полугодие.
Доходы от таможни в июне оказались на 0,96 млрд грн ниже чем в прошлом году. Или -3,9%
Всего же доходы бюджета в июне оказались ниже плана на 17,3 млрд.грн ( -17,8% ниже плана)
За первое полугодие доходы бюджета НИЖЕ плана на 26,5 млрд грн !!! ( -5,% от плана )
Январь -2,6 млрд ( 89,6% )
Февраль +1 млрд ( 104% )
Март +2,3 млрд ( 109% )
Апрель +1,1 млрд ( 104,7% )
Май +0,9 млрд ( 103,3%)
Итого январь-май +2,7 млрд ( 102,2% )ИЮНЬ -0,96 млрд (96,1%)
За 1 полугодие +1,8 млрд (101,2%)
Операция БАСТИОН по итогу июня полностью провалена, более того поступления от таможни стали даже ниже прошлогодних почти на 1 млрд.грн !!
П.С. Про не выполнения доходов от таможни согласно плана я вообще молчу, там за 1 полугодие недовыполнение уже на 18 млрд.грн.https://www.treasury.gov.ua/ua/file-sto ... f2e9c00709