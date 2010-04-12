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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1408140914101411

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 552
1. меньше 27
28%
157
2. 27 - 28.50
43%
238
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
29
Всього голосів : 552
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 18:46

Блин, сумасшедшие нерезы.

В пятницу купили на 1 млрд.гривныевых ОВГЗ.


За неделю купили на 5,5 млрд гривневых ОВГЗ и на 0,4 млрд.грн ( в экв.) валютных.

При этом НБУ за неделю купил скромные 44 млн.долларов , а нерезы завели 210 млн.долларового эквивалента ? Где деньги ЗИН ?
Кто же так хорошо валюту затарил ??
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 19:06

Ой а на таможне полный ппц...

Вышли данные по оперативным доходам держбюджета за июнь и за 1 полугодие.

Доходы от таможни в июне оказались на 0,96 млрд грн ниже чем в прошлом году. Или -3,9%

Всего же доходы бюджета в июне оказались ниже плана на 17,3 млрд.грн ( -17,8% ниже плана)

За первое полугодие доходы бюджета НИЖЕ плана на 26,5 млрд грн !!! ( -5,% от плана )

Январь -2,6 млрд ( 89,6% )
Февраль +1 млрд ( 104% )
Март +2,3 млрд ( 109% )
Апрель +1,1 млрд ( 104,7% )
Май +0,9 млрд ( 103,3%)
Итого январь-май +2,7 млрд ( 102,2% )
ИЮНЬ -0,96 млрд (96,1%)

За 1 полугодие +1,8 млрд (101,2%)

Операция БАСТИОН по итогу июня полностью провалена, более того поступления от таможни стали даже ниже прошлогодних почти на 1 млрд.грн !!

П.С. Про не выполнения доходов от таможни согласно плана я вообще молчу, там за 1 полугодие недовыполнение уже на 18 млрд.грн.
https://www.treasury.gov.ua/ua/file-sto ... f2e9c00709
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 19:20

  zzzzzz написав:Блин, сумасшедшие нерезы.

В пятницу купили на 1 млрд.гривныевых ОВГЗ.


За неделю купили на 5,5 млрд гривневых ОВГЗ и на 0,4 млрд.грн ( в экв.) валютных.

При этом НБУ за неделю купил скромные 44 млн.долларов , а нерезы завели 210 млн.долларового эквивалента ? Где деньги ЗИН ?
Кто же так хорошо валюту затарил ??

Так вроде переразмещение было ?
THB
 
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