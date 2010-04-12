Додано: Пон 01 лип, 2019 19:50

zzzzzz написав: Блин, сумасшедшие нерезы.



В пятницу купили на 1 млрд.гривныевых ОВГЗ.





За неделю купили на 5,5 млрд гривневых ОВГЗ и на 0,4 млрд.грн ( в экв.) валютных.



При этом НБУ за неделю купил скромные 44 млн.долларов , а нерезы завели 210 млн.долларового эквивалента ? Где деньги ЗИН ?

Кто же так хорошо валюту затарил ?? Блин, сумасшедшие нерезы.В пятницу купили на 1 млрд.гривныевых ОВГЗ.За неделю купили на 5,5 млрд гривневых ОВГЗ и на 0,4 млрд.грн ( в экв.) валютных.При этом НБУ за неделю купил скромные 44 млн.долларов , а нерезы завели 210 млн.долларового эквивалента ?Кто же так хорошо валюту затарил ??

Просто началось сезонное подорожание валюты и спрос на неё,аграрии уже полным ходом собирают урожай и конвертируются в валюту.Сезонные валютные хомячки тоже не спят и не ждут.Но есть одно но в этом году,это нерезы,которые прут как немые,вот и встретились на нересте два косяка и уравновесили один одного!По покупкам НБУ,в прошлом году уже к августу нерезы фактически вышли из ОВГЗ,НБУ слил более 700 мио погасив панику,чистые покупки Нацбанком были на уровне 1-го ярда до осени,курс подскочил с 26 до 28 и остановился.Т.е. НБУ выкупил чистыми ярд долларов,с рынка,в этом году нерезы уже зашли на почти 2 ярда зелени и прут дальше,НБУ выкупил 1.4 ярда,т.е. чистые покупки выходят минус 600 лямов,а в прошлом году регулятор накосил 1000 лямов чистоганом.Разница год к году это 1.6 ярда долларов,которые мы завели в гривну под 16-18% годовых и заложили бомбу на следующие периоды.Интересно,а вот будут нерезы брать во внимание факт попы со сборами в бюджет и соответственно с экономикой?Или доходность беленой очи завесила???Или главное что у нас растёт ВВП в долларах на 25% в год как говорил Василий из Ровно?Можно увеличить дефицит бюджета с 3% ВВП до 10-ти???Отка х малята,