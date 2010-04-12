THB Переразмещение в среду.Были покупки и в среду и в четверг и в пятницу. Есть первичный и вторичный рынок. Вторичный рынок работает всю неделю. Размещение на первичке раз в неделю по средам ( аукцион во вторник)
Экспорт зерновых в сезоне 2018/19 МГ (маркетинговый год, длится с 1 июля до 30 июня следующего года) вырос до 49,74 миллиона тонн, что на 10,37 млн тонн превышает экспорт в предыдущем сезоне 2017/18 годов (39,38 млн тонн).
В частности, экспорт пшеницы составил 15,58 млн тонн, что на 1,56 млн тонн меньше, чем годом ранее.
В то же время экспорту кукурузы вырос на 12,08 млн тонн – до 29,82 млн тонн.
Ячменя экспортировано 3,6 млн тонн (-0,69 млн тонн), ржи – 88,9 тыс. тонн (+55,4 тыс. тонн).
За неделю купили на 5,5 млрд гривневых ОВГЗ и на 0,4 млрд.грн ( в экв.) валютных.
При этом НБУ за неделю купил скромные 44 млн.долларов , а нерезы завели 210 млн.долларового эквивалента ? Где деньги ЗИН ? Кто же так хорошо валюту затарил ??
Просто началось сезонное подорожание валюты и спрос на неё,аграрии уже полным ходом собирают урожай и конвертируются в валюту.Сезонные валютные хомячки тоже не спят и не ждут. Но есть одно но в этом году,это нерезы,которые прут как немые,вот и встретились на нересте два косяка и уравновесили один одного! По покупкам НБУ,в прошлом году уже к августу нерезы фактически вышли из ОВГЗ,НБУ слил более 700 мио погасив панику,чистые покупки Нацбанком были на уровне 1-го ярда до осени,курс подскочил с 26 до 28 и остановился. Т.е. НБУ выкупил чистыми ярд долларов,с рынка,в этом году нерезы уже зашли на почти 2 ярда зелени и прут дальше,НБУ выкупил 1.4 ярда,т.е. чистые покупки выходят минус 600 лямов,а в прошлом году регулятор накосил 1000 лямов чистоганом. Разница год к году это 1.6 ярда долларов,которые мы завели в гривну под 16-18% годовых и заложили бомбу на следующие периоды. Интересно,а вот будут нерезы брать во внимание факт попы со сборами в бюджет и соответственно с экономикой? Или доходность беленой очи завесила??? Или главное что у нас растёт ВВП в долларах на 25% в год как говорил Василий из Ровно? Можно увеличить дефицит бюджета с 3% ВВП до 10-ти???
Отка х малята,
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
UA написав:Во второй половине дня покупал доллар по 26,10. Касирша сказала шо гривнедефицит.
Одна обменка или один банк это конечно не показатель, но вообщем так и есть. Но этот праздник жизни долго не продлится. Может НБУ подыгрывает действующему Президенту что-бы выборы прошли при курсе не выше 26,30-26,50
Реально я бы на месте НБУ активизировал покупку валюты пока прут нерезы, не ясно что будет дальше, но НБУ покупает по чайной ложке, а потом может и не быть шанса, вдруг осенью шарахнет какой-то кризис в США или Китае....
lwa написав:Нерезы конечно могут выставить на продажу свои ОВГЗ при начале шухера, но их кто то должен купить ! А будут ли желающие купить ОВГЗ при шухере и за какую цену - вот в чем вопрос.
Почти все эти нерезы работают с десятым плечом. Берут там под 1-2% имеют тут 18%. В случаи внезапного и серьезного шухера их вынесу вперед ногами. ПС Раньше джентльмены удачи ехали на Барбадос, сейчас на развивающиеся рынки.