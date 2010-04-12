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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 14091410141114121413>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 552
1. меньше 27
28%
157
2. 27 - 28.50
43%
238
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
29
Всього голосів : 552
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 18:46

Блин, сумасшедшие нерезы.

В пятницу купили на 1 млрд.гривныевых ОВГЗ.


За неделю купили на 5,5 млрд гривневых ОВГЗ и на 0,4 млрд.грн ( в экв.) валютных.

При этом НБУ за неделю купил скромные 44 млн.долларов , а нерезы завели 210 млн.долларового эквивалента ? Где деньги ЗИН ?
Кто же так хорошо валюту затарил ??
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 19:06

Ой а на таможне полный ппц...

Вышли данные по оперативным доходам держбюджета за июнь и за 1 полугодие.

Доходы от таможни в июне оказались на 0,96 млрд грн ниже чем в прошлом году. Или -3,9%

Всего же доходы бюджета в июне оказались ниже плана на 17,3 млрд.грн ( -17,8% ниже плана)

За первое полугодие доходы бюджета НИЖЕ плана на 26,5 млрд грн !!! ( -5,% от плана )

Январь -2,6 млрд ( 89,6% )
Февраль +1 млрд ( 104% )
Март +2,3 млрд ( 109% )
Апрель +1,1 млрд ( 104,7% )
Май +0,9 млрд ( 103,3%)
Итого январь-май +2,7 млрд ( 102,2% )
ИЮНЬ -0,96 млрд (96,1%)

За 1 полугодие +1,8 млрд (101,2%)

Операция БАСТИОН по итогу июня полностью провалена, более того поступления от таможни стали даже ниже прошлогодних почти на 1 млрд.грн !!

П.С. Про не выполнения доходов от таможни согласно плана я вообще молчу, там за 1 полугодие недовыполнение уже на 18 млрд.грн.
https://www.treasury.gov.ua/ua/file-sto ... f2e9c00709
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 19:20

  zzzzzz написав:Блин, сумасшедшие нерезы.

В пятницу купили на 1 млрд.гривныевых ОВГЗ.


За неделю купили на 5,5 млрд гривневых ОВГЗ и на 0,4 млрд.грн ( в экв.) валютных.

При этом НБУ за неделю купил скромные 44 млн.долларов , а нерезы завели 210 млн.долларового эквивалента ? Где деньги ЗИН ?
Кто же так хорошо валюту затарил ??

Так вроде переразмещение было ?
THB
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 19:28

THB
Переразмещение в среду.Были покупки и в среду и в четверг и в пятницу. Есть первичный и вторичный рынок. Вторичный рынок работает всю неделю. Размещение на первичке раз в неделю по средам ( аукцион во вторник)
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 19:46

Экспорт зерновых в сезоне 2018/19 МГ (маркетинговый год, длится с 1 июля до 30 июня следующего года) вырос до 49,74 миллиона тонн, что на 10,37 млн тонн превышает экспорт в предыдущем сезоне 2017/18 годов (39,38 млн тонн).

В частности, экспорт пшеницы составил 15,58 млн тонн, что на 1,56 млн тонн меньше, чем годом ранее.

В то же время экспорту кукурузы вырос на 12,08 млн тонн – до 29,82 млн тонн.

Ячменя экспортировано 3,6 млн тонн (-0,69 млн тонн), ржи – 88,9 тыс. тонн (+55,4 тыс. тонн).

По подсчетам Минагрополитики, экспорт пшеничной муки в 2018/19 МГ составил 301,4 тыс. тонн, сократившись на 111,2 тыс. тонн. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3135049
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 19:50

  zzzzzz написав:Блин, сумасшедшие нерезы.

В пятницу купили на 1 млрд.гривныевых ОВГЗ.


За неделю купили на 5,5 млрд гривневых ОВГЗ и на 0,4 млрд.грн ( в экв.) валютных.

При этом НБУ за неделю купил скромные 44 млн.долларов , а нерезы завели 210 млн.долларового эквивалента ? Где деньги ЗИН ?
Кто же так хорошо валюту затарил ??

Просто началось сезонное подорожание валюты и спрос на неё,аграрии уже полным ходом собирают урожай и конвертируются в валюту.Сезонные валютные хомячки тоже не спят и не ждут.
Но есть одно но в этом году,это нерезы,которые прут как немые,вот и встретились на нересте два косяка и уравновесили один одного!
По покупкам НБУ,в прошлом году уже к августу нерезы фактически вышли из ОВГЗ,НБУ слил более 700 мио погасив панику,чистые покупки Нацбанком были на уровне 1-го ярда до осени,курс подскочил с 26 до 28 и остановился.
Т.е. НБУ выкупил чистыми ярд долларов,с рынка,в этом году нерезы уже зашли на почти 2 ярда зелени и прут дальше,НБУ выкупил 1.4 ярда,т.е. чистые покупки выходят минус 600 лямов,а в прошлом году регулятор накосил 1000 лямов чистоганом.
Разница год к году это 1.6 ярда долларов,которые мы завели в гривну под 16-18% годовых и заложили бомбу на следующие периоды.
Интересно,а вот будут нерезы брать во внимание факт попы со сборами в бюджет и соответственно с экономикой?
Или доходность беленой очи завесила???
Или главное что у нас растёт ВВП в долларах на 25% в год как говорил Василий из Ровно?
Можно увеличить дефицит бюджета с 3% ВВП до 10-ти??? :lol:

Отка х малята,
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 19:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Во второй половине дня покупал доллар по 26,10.
Касирша сказала шо гривнедефицит.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 20:00

  UA написав:Во второй половине дня покупал доллар по 26,10.
Касирша сказала шо гривнедефицит.

Одна обменка или один банк это конечно не показатель, но вообщем так и есть. Но этот праздник жизни долго не продлится. Может НБУ подыгрывает действующему Президенту что-бы выборы прошли при курсе не выше 26,30-26,50

Реально я бы на месте НБУ активизировал покупку валюты пока прут нерезы, не ясно что будет дальше, но НБУ покупает по чайной ложке, а потом может и не быть шанса, вдруг осенью шарахнет какой-то кризис в США или Китае....
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 20:03

  lwa написав:Нерезы конечно могут выставить на продажу свои ОВГЗ при начале шухера, но их кто то должен купить ! А будут ли желающие купить ОВГЗ при шухере и за какую цену - вот в чем вопрос.

Почти все эти нерезы работают с десятым плечом.
Берут там под 1-2% имеют тут 18%.
В случаи внезапного и серьезного шухера их вынесу вперед ногами.
ПС Раньше джентльмены удачи ехали на Барбадос, сейчас на развивающиеся рынки.
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 20:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Где деньги ЗИН ?
Кто же так хорошо валюту затарил ??

Гривна укрепляется за счет поступлений валюты для покупки облигаций, при укреплении валюты ухудшается торговый баланс. Это абсолютно закономерное явление, в котором не стоит искать чьи-то козни.

ЗЫ Я знаю, что мои дежурные сообщения Вы не читаете, но с данными НБУ Вы обычно работаете аккуратнее :)
Сибарит
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