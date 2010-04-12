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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1410141114121413>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 552
1. меньше 27
28%
157
2. 27 - 28.50
43%
238
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
29
Всього голосів : 552
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 20:11

  zzzzzz написав:Ой а на таможне полный ппц...

На уровне слухов за чашкой кофе: Конрабас процветает, как в довоенные времена.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 20:12

  zzzzzz написав:
  UA написав:Во второй половине дня покупал доллар по 26,10.
Касирша сказала шо гривнедефицит.

Одна обменка или один банк это конечно не показатель, но вообщем так и есть. Но этот праздник жизни долго не продлится. Может НБУ подыгрывает действующему Президенту что-бы выборы прошли при курсе не выше 26,30-26,50

Реально я бы на месте НБУ активизировал покупку валюты пока прут нерезы, не ясно что будет дальше, но НБУ покупает по чайной ложке, а потом может и не быть шанса, вдруг осенью шарахнет какой-то кризис в США или Китае....

либо дед Яша хочет на 2й срок либо кто-то пакует активы на выход попросив старого друга - главу НБУ посодействовать с курсом, пока ещё он при должности. Сегодня не по своей воле провёл 3 часа в одном из гос.банков, за это время примерно 20 чел. (я не считал) сдали валюту и ни один не купил! По телефону экономисты говорили что от 50к грн надо заказывать, за крупными суммами наличной гривны очередь, но валюту кассы покупали без ограничений. Возможно 1й день после 3 выходных, спрос накопился не успевают подвозить. Или сверху была команда резервировать наличку для скупки валюты. Отсюда и дефицит. Я склоняюсь что кто-то понимает что при новой власти ему ничего не светит и пакует активы.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 01 лип, 2019 20:17, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 20:14

  zzzzzz написав:Ой а на таможне полный ппц...

Вышли данные по оперативным доходам держбюджета за июнь и за 1 полугодие.

Доходы от таможни в июне оказались на 0,96 млрд грн ниже чем в прошлом году. Или -3,9%

Всего же доходы бюджета в июне оказались ниже плана на 17,3 млрд.грн ( -17,8% ниже плана)

За первое полугодие доходы бюджета НИЖЕ плана на 26,5 млрд грн !!! ( -5,% от плана )

Январь -2,6 млрд ( 89,6% )
Февраль +1 млрд ( 104% )
Март +2,3 млрд ( 109% )
Апрель +1,1 млрд ( 104,7% )
Май +0,9 млрд ( 103,3%)
Итого январь-май +2,7 млрд ( 102,2% )
ИЮНЬ -0,96 млрд (96,1%)

За 1 полугодие +1,8 млрд (101,2%)

Операция БАСТИОН по итогу июня полностью провалена, более того поступления от таможни стали даже ниже прошлогодних почти на 1 млрд.грн !!

П.С. Про не выполнения доходов от таможни согласно плана я вообще молчу, там за 1 полугодие недовыполнение уже на 18 млрд.грн.
https://www.treasury.gov.ua/ua/file-sto ... f2e9c00709



Вы писали тоже самое пару дней назад.
viewtopic.php?p=4696180#p4696180

Что изменится за 2 дня?
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 20:15

  hxbbgaf написав:Сказали, бесплатные обследования с 1 июля все, перенесли. Это было на..балово предвыборное.
Медреформа закончилась не начавшись на 1-м этапе, который ничего полезного не принес.

То крах США, то крах доллара, то крах гривны, то... Теперь за медреформу взялся...
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В фильме "Гараж" героиня Ахеджаковой говорила:
-Один семилетний мальчик написал стихотворение:
"У верблюда два горба, потому что жизнь — борьба".
Вы мне напоминаете Безнадежно больного из к/ф Операция "С Новым Годом!"
:arrow: https://www.youtube.com/watch?v=uugUGb-bYoI
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 20:19

  Вкладчик1234 написав:
  lwa написав:Нерезы конечно могут выставить на продажу свои ОВГЗ при начале шухера, но их кто то должен купить ! А будут ли желающие купить ОВГЗ при шухере и за какую цену - вот в чем вопрос.

Может Украина их и купит с дисконтом 99% ? :)


тоже, интересно, может инвесторы решили выйти из доллара и влить в другие валюты (евро, биток и остальное). Так как Трамп и ФРС могут девальвировать бакс, понизить резко ставку.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 20:30

  proftpd66 написав:
  Вкладчик1234 написав:
  lwa написав:Нерезы конечно могут выставить на продажу свои ОВГЗ при начале шухера, но их кто то должен купить ! А будут ли желающие купить ОВГЗ при шухере и за какую цену - вот в чем вопрос.

Может Украина их и купит с дисконтом 99% ? :)


тоже, интересно, может инвесторы решили выйти из доллара и влить в другие валюты (евро, биток и остальное). Так как Трамп и ФРС могут девальвировать бакс, понизить резко ставку.

Ни одной стране мира не выгодна девальвация доллара, вслед они дружненько девальвируют свои валюты, чтобы защитить своего производителя от дешёвого импорта и не пролететь с дорогим экспортом.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 20:47

  Вкладчик1234 написав:
  lwa написав:Нерезы конечно могут выставить на продажу свои ОВГЗ при начале шухера, но их кто то должен купить ! А будут ли желающие купить ОВГЗ при шухере и за какую цену - вот в чем вопрос.

Может Украина их и купит с дисконтом 99% ? :)

Не купит. Врядли дураки найдутся. А вот ПРЕДЛОЖИТЬ ЦЕНУ за ОВГЗ с дисконтом о о котором вы писали может. Что ВЫНУДИТ нерезов ожидать погашения ОВГЗ
lwa
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 20:47

  zzzzzz написав:
Реально я бы на месте НБУ активизировал покупку валюты пока прут нерезы


Сомневаюсь, что поможет.

Тут кто-то писал, что Зе будет слабым Президентом. Зе или будет сильным Президентом, или его не будет. "Патриоты" в ФБ раскачивают лодку...кончится развалом страны. Их участие добавит пикантности, равно как и последующие отговорки - "Это Путин виноват. А мы-то здесь причем?"
Это, знаете, такой апофеоз, когда пересичное наконец добралось..и воображает, что рулит..
Востаннє редагувалось Навуходоносор в Пон 01 лип, 2019 20:49, всього редагувалось 2 разів.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 20:48

  proftpd66 написав:
  Вкладчик1234 написав:
  lwa написав:Нерезы конечно могут выставить на продажу свои ОВГЗ при начале шухера, но их кто то должен купить ! А будут ли желающие купить ОВГЗ при шухере и за какую цену - вот в чем вопрос.

Может Украина их и купит с дисконтом 99% ? :)


тоже, интересно, может инвесторы решили выйти из доллара и влить в другие валюты (евро, биток и остальное). Так как Трамп и ФРС могут девальвировать бакс, понизить резко ставку.



  vitaliian написав:Ни одной стране мира не выгодна девальвация доллара, вслед они дружненько девальвируют свои валюты, чтобы защитить своего производителя от дешёвого импорта и не пролететь с дорогим экспортом.


это могут сделать только сильные экономики.
если Китай девальвирует так как в СССР в 90 году, то будет там такое же как в СССР в 90 году.
Востаннє редагувалось proftpd66 в Пон 01 лип, 2019 20:49, всього редагувалось 1 раз.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 20:49

  vovikhan1991 написав:Ой+ не варто на це чекати, ці кошти будуть витрачені в Бердянську, Одесі і т.д...

Мы завтра покупаем путевки в пригородный санаторий за 30 тыс. Как это может повлиять на курс?
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