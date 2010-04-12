UA написав:Во второй половине дня покупал доллар по 26,10. Касирша сказала шо гривнедефицит.
Одна обменка или один банк это конечно не показатель, но вообщем так и есть. Но этот праздник жизни долго не продлится. Может НБУ подыгрывает действующему Президенту что-бы выборы прошли при курсе не выше 26,30-26,50
Реально я бы на месте НБУ активизировал покупку валюты пока прут нерезы, не ясно что будет дальше, но НБУ покупает по чайной ложке, а потом может и не быть шанса, вдруг осенью шарахнет какой-то кризис в США или Китае....
либо дед Яша хочет на 2й срок либо кто-то пакует активы на выход попросив старого друга - главу НБУ посодействовать с курсом, пока ещё он при должности. Сегодня не по своей воле провёл 3 часа в одном из гос.банков, за это время примерно 20 чел. (я не считал) сдали валюту и ни один не купил! По телефону экономисты говорили что от 50к грн надо заказывать, за крупными суммами наличной гривны очередь, но валюту кассы покупали без ограничений. Возможно 1й день после 3 выходных, спрос накопился не успевают подвозить. Или сверху была команда резервировать наличку для скупки валюты. Отсюда и дефицит. Я склоняюсь что кто-то понимает что при новой власти ему ничего не светит и пакует активы.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 01 лип, 2019 20:17, всього редагувалось 4 разів.
hxbbgaf написав:Сказали, бесплатные обследования с 1 июля все, перенесли. Это было на..балово предвыборное. Медреформа закончилась не начавшись на 1-м этапе, который ничего полезного не принес.
То крах США, то крах доллара, то крах гривны, то... Теперь за медреформу взялся... В фильме "Гараж" героиня Ахеджаковой говорила: -Один семилетний мальчик написал стихотворение: "У верблюда два горба, потому что жизнь — борьба". Вы мне напоминаете Безнадежно больного из к/ф Операция "С Новым Годом!" https://www.youtube.com/watch?v=uugUGb-bYoI
zzzzzz написав: Реально я бы на месте НБУ активизировал покупку валюты пока прут нерезы
Сомневаюсь, что поможет.
Тут кто-то писал, что Зе будет слабым Президентом. Зе или будет сильным Президентом, или его не будет. "Патриоты" в ФБ раскачивают лодку...кончится развалом страны. Их участие добавит пикантности, равно как и последующие отговорки - "Это Путин виноват. А мы-то здесь причем?" Это, знаете, такой апофеоз, когда пересичное наконец добралось..и воображает, что рулит..
Востаннє редагувалось Навуходоносор в Пон 01 лип, 2019 20:49, всього редагувалось 2 разів.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе. Томаса Санкару - в каждую страну
lwa написав:Нерезы конечно могут выставить на продажу свои ОВГЗ при начале шухера, но их кто то должен купить ! А будут ли желающие купить ОВГЗ при шухере и за какую цену - вот в чем вопрос.
Может Украина их и купит с дисконтом 99% ?
тоже, интересно, может инвесторы решили выйти из доллара и влить в другие валюты (евро, биток и остальное). Так как Трамп и ФРС могут девальвировать бакс, понизить резко ставку.
vitaliian написав:Ни одной стране мира не выгодна девальвация доллара, вслед они дружненько девальвируют свои валюты, чтобы защитить своего производителя от дешёвого импорта и не пролететь с дорогим экспортом.
это могут сделать только сильные экономики. если Китай девальвирует так как в СССР в 90 году, то будет там такое же как в СССР в 90 году.
Востаннє редагувалось proftpd66 в Пон 01 лип, 2019 20:49, всього редагувалось 1 раз.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/ Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)