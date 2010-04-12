да откуда такая истерика про девальвацию доллара?
это только лишь из за решения трех ЦБ синхронно понижать ставки?
ну это ж бред.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 01 лип, 2019 20:49
да откуда такая истерика про девальвацию доллара?
это только лишь из за решения трех ЦБ синхронно понижать ставки?
ну это ж бред.
Додано: Пон 01 лип, 2019 20:57
Разницу в данных за 20 дней и за месяц видите ?
Живите своим умом!
Додано: Пон 01 лип, 2019 21:01
Дел
Востаннє редагувалось zzzzzz в Пон 01 лип, 2019 21:30, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
Додано: Пон 01 лип, 2019 21:17
Додано: Пон 01 лип, 2019 21:25
В конце прошлой недели прятался от дождя в одной каморке с обменкой. При мне несколько человек подходили только продавать валюту. И напомню с сегодняшнего дня должен заработать транзит, а вместе с ним экспорт в среднюю азию - выручка экспортеров должна увеличиться. И соответственно сегодня гривна еще чуть укрепилась на наличном рынке по сравнению с предпраздничными значениями.
Додано: Пон 01 лип, 2019 21:48
Surfer
Импорт растет быстрее экспорта.
Очень любопытна структура импорта.
Наибольшую динамику роста
Продовольчи товары +15,4 в мае +9,6% за 5 мес
Машины,устаткування транспортни засоби та прилади
+17% в мае +19% за 5 мес
Живите своим умом!
Додано: Пон 01 лип, 2019 22:18
Surfer
А ви вкурсі, що такі коморки переважно на скуп і працюють завдання в них таке, а деякі навіть фінт на табличках з курсом роблять, наприклад дуже низький прийом і щоб не було підозріло ставлять низьку продажу, тільки от на продаж круглий 0)
Додано: Пон 01 лип, 2019 22:20
А ви гривню де взяли?
Сьогодні також проплачував за путівки з кредитної картки, долар принципово не здавав...
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