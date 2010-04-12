RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1410141114121413

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 552
1. меньше 27
28%
157
2. 27 - 28.50
43%
238
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
29
Всього голосів : 552
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 20:49

  vitaliian написав:Ни одной стране мира не выгодна девальвация доллара, вслед они дружненько девальвируют свои валюты, чтобы защитить своего производителя от дешёвого импорта и не пролететь с дорогим экспортом.

да откуда такая истерика про девальвацию доллара?
это только лишь из за решения трех ЦБ синхронно понижать ставки?
ну это ж бред.
dima_beleb
 
Повідомлень: 239
З нами з: 11.10.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 20:57

  proftpd66 написав:
Вы писали тоже самое пару дней назад.
viewtopic.php?p=4696180#p4696180

Что изменится за 2 дня?


Разницу в данных за 20 дней и за месяц видите ?
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 33836
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3311 раз.
Подякували: 6762 раз.
 
Профіль
22
4
2
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 21:01

Дел
Востаннє редагувалось zzzzzz в Пон 01 лип, 2019 21:30, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 33836
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3311 раз.
Подякували: 6762 раз.
 
Профіль
22
4
2
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 21:17

  dima_beleb написав:да откуда такая истерика про девальвацию доллара?
это только лишь из за решения трех ЦБ синхронно понижать ставки?
ну это ж бред.

ого, бакс уже укрепился к 1,128
SILVER_UA
 
Повідомлень: 340
З нами з: 21.07.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 21:25

  zzzzzz написав:
  UA написав:Во второй половине дня покупал доллар по 26,10.
Касирша сказала шо гривнедефицит.

Одна обменка или один банк это конечно не показатель, но вообщем так и есть. Но этот праздник жизни долго не продлится. Может НБУ подыгрывает действующему Президенту что-бы выборы прошли при курсе не выше 26,30-26,50


В конце прошлой недели прятался от дождя в одной каморке с обменкой. При мне несколько человек подходили только продавать валюту. И напомню с сегодняшнего дня должен заработать транзит, а вместе с ним экспорт в среднюю азию - выручка экспортеров должна увеличиться. И соответственно сегодня гривна еще чуть укрепилась на наличном рынке по сравнению с предпраздничными значениями.
Surfer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1913
З нами з: 14.11.13
Подякував: 125 раз.
Подякували: 652 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 21:48

Surfer

Импорт растет быстрее экспорта.
https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=27033405

Очень любопытна структура импорта.
https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=27033407

Наибольшую динамику роста
Продовольчи товары +15,4 в мае +9,6% за 5 мес

Машины,устаткування транспортни засоби та прилади
+17% в мае +19% за 5 мес
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 33836
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3311 раз.
Подякували: 6762 раз.
 
Профіль
22
4
2
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 22:18

Surfer
А ви вкурсі, що такі коморки переважно на скуп і працюють завдання в них таке, а деякі навіть фінт на табличках з курсом роблять, наприклад дуже низький прийом і щоб не було підозріло ставлять низьку продажу, тільки от на продаж круглий 0)
twin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2949
З нами з: 19.01.09
Подякував: 28 раз.
Подякували: 96 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 22:20

  Starikan написав:
  vovikhan1991 написав:Ой+ не варто на це чекати, ці кошти будуть витрачені в Бердянську, Одесі і т.д...

Мы завтра покупаем путевки в пригородный санаторий за 30 тыс. Как это может повлиять на курс?

А ви гривню де взяли?
Сьогодні також проплачував за путівки з кредитної картки, долар принципово не здавав...
twin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2949
З нами з: 19.01.09
Подякував: 28 раз.
Подякували: 96 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1410141114121413
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛОБ і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1519, 1520, 1521
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15205 1797746
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лип, 2019 20:54
andrein
Валютный рынок в мире 1 ... 664, 665, 666
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6650 1433854
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 чер, 2019 13:42
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 274914
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (899)
01.07.2019 23:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.