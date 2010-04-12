vitaliian написав:Ни одной стране мира не выгодна девальвация доллара, вслед они дружненько девальвируют свои валюты, чтобы защитить своего производителя от дешёвого импорта и не пролететь с дорогим экспортом.
да откуда такая истерика про девальвацию доллара? это только лишь из за решения трех ЦБ синхронно понижать ставки? ну это ж бред.
UA написав:Во второй половине дня покупал доллар по 26,10. Касирша сказала шо гривнедефицит.
Одна обменка или один банк это конечно не показатель, но вообщем так и есть. Но этот праздник жизни долго не продлится. Может НБУ подыгрывает действующему Президенту что-бы выборы прошли при курсе не выше 26,30-26,50
В конце прошлой недели прятался от дождя в одной каморке с обменкой. При мне несколько человек подходили только продавать валюту. И напомню с сегодняшнего дня должен заработать транзит, а вместе с ним экспорт в среднюю азию - выручка экспортеров должна увеличиться. И соответственно сегодня гривна еще чуть укрепилась на наличном рынке по сравнению с предпраздничными значениями.
Surfer А ви вкурсі, що такі коморки переважно на скуп і працюють завдання в них таке, а деякі навіть фінт на табличках з курсом роблять, наприклад дуже низький прийом і щоб не було підозріло ставлять низьку продажу, тільки от на продаж круглий 0)