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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1411141214131414

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 552
1. меньше 27
28%
157
2. 27 - 28.50
43%
238
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
29
Всього голосів : 552
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 23:12

  asti написав:И к слову. Только что посмотрел на Бизнес инсайдере - руда уже стоит 120$ тонна! За день цена выросла на 8,6%, так что гривне ещё есть куда укрепляться///

Как-бы новость хорошая. Но дело в том что в структуре экспорта Минеральные продукты к которым относится руда занимают всего 9,8% от всего экспорта. То есть даже если цена увеличится на 10% это приведет к росту экспорта всего на 1%

В то же время доля прод.товаров и сырья - 46%
Черные и цветные металлы - 24%

По данным Держстата
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... 0419_u.htm

Сама руда,шлак и зола - составляют всего скромные 6,8% экспорта в январе-апреле . Из позитивного рост на 15% г/г

Для сравнения , черные металлы это 19,4% экспорта и 2,1% изделия из чер.мета.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
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