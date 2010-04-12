Как-бы новость хорошая. Но дело в том что в структуре экспорта Минеральные продукты к которым относится руда занимают всего 9,8% от всего экспорта. То есть даже если цена увеличится на 10% это приведет к росту экспорта всего на 1%
В то же время доля прод.товаров и сырья - 46%
Черные и цветные металлы - 24%
По данным Держстата
Сама руда,шлак и зола - составляют всего скромные 6,8% экспорта в январе-апреле . Из позитивного рост на 15% г/г
Для сравнения , черные металлы это 19,4% экспорта и 2,1% изделия из чер.мета.