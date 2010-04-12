ого, бакс уже укрепился к 1,128
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 01 лип, 2019 21:17
Додано: Пон 01 лип, 2019 21:25
В конце прошлой недели прятался от дождя в одной каморке с обменкой. При мне несколько человек подходили только продавать валюту. И напомню с сегодняшнего дня должен заработать транзит, а вместе с ним экспорт в среднюю азию - выручка экспортеров должна увеличиться. И соответственно сегодня гривна еще чуть укрепилась на наличном рынке по сравнению с предпраздничными значениями.
Додано: Пон 01 лип, 2019 21:48
Surfer
Импорт растет быстрее экспорта.
Очень любопытна структура импорта.
Наибольшую динамику роста
Продовольчи товары +15,4 в мае +9,6% за 5 мес
Машины,устаткування транспортни засоби та прилади
+17% в мае +19% за 5 мес
Живите своим умом!
Додано: Пон 01 лип, 2019 22:18
Surfer
А ви вкурсі, що такі коморки переважно на скуп і працюють завдання в них таке, а деякі навіть фінт на табличках з курсом роблять, наприклад дуже низький прийом і щоб не було підозріло ставлять низьку продажу, тільки от на продаж круглий 0)
Додано: Пон 01 лип, 2019 22:20
А ви гривню де взяли?
Сьогодні також проплачував за путівки з кредитної картки, долар принципово не здавав...
Додано: Пон 01 лип, 2019 22:53
Я теж принципово не здавав бакс по 26,8 в кінці квітня коли брав чергову порцію гривневих ОВДП...
Додано: Пон 01 лип, 2019 22:58
И к слову. Только что посмотрел на Бизнес инсайдере - руда уже стоит 120$ тонна! За день цена выросла на 8,6%, так что гривне ещё есть куда укрепляться///
Додано: Пон 01 лип, 2019 23:12
Как-бы новость хорошая. Но дело в том что в структуре экспорта Минеральные продукты к которым относится руда занимают всего 9,8% от всего экспорта. То есть даже если цена увеличится на 10% это приведет к росту экспорта всего на 1%
В то же время доля прод.товаров и сырья - 46%
Черные и цветные металлы - 24%
По данным Держстата
Сама руда,шлак и зола - составляют всего скромные 6,8% экспорта в январе-апреле . Из позитивного рост на 15% г/г
Для сравнения , черные металлы это 19,4% экспорта и 2,1% изделия из чер.мета.
Живите своим умом!
Додано: Вів 02 лип, 2019 00:10
сорри, но это очень наивно.
для того, чтобы мгновенно откупить у "нерезов" токсичные ОВГЗ, есть гос.банки.
а для того, чтобы откупить у "нерезов" токсичную гривну, есть НБУ.
МВФ, резервы, бла-бла-бла, но когда ударит колокол менжеваться не будут.
не верите?
такое уже было. не так давно.
в соответствующий период 2008г. моя контора две недели (или больше, не помню) не могла купить доллар под белую внешку. отоваривали только выходящих из гривны "нерезов".
как будет в этот раз никто не знает.
но не для убытков от курсовой разницы или многолетнего замораживания активов заводят сюда бабло...
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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