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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1411141214131414>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 552
1. меньше 27
28%
157
2. 27 - 28.50
43%
238
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
29
Всього голосів : 552
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 21:25

  zzzzzz написав:
  UA написав:Во второй половине дня покупал доллар по 26,10.
Касирша сказала шо гривнедефицит.

Одна обменка или один банк это конечно не показатель, но вообщем так и есть. Но этот праздник жизни долго не продлится. Может НБУ подыгрывает действующему Президенту что-бы выборы прошли при курсе не выше 26,30-26,50


В конце прошлой недели прятался от дождя в одной каморке с обменкой. При мне несколько человек подходили только продавать валюту. И напомню с сегодняшнего дня должен заработать транзит, а вместе с ним экспорт в среднюю азию - выручка экспортеров должна увеличиться. И соответственно сегодня гривна еще чуть укрепилась на наличном рынке по сравнению с предпраздничными значениями.
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 21:48

Surfer

Импорт растет быстрее экспорта.
https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=27033405

Очень любопытна структура импорта.
https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=27033407

Наибольшую динамику роста
Продовольчи товары +15,4 в мае +9,6% за 5 мес

Машины,устаткування транспортни засоби та прилади
+17% в мае +19% за 5 мес
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 22:18

Surfer
А ви вкурсі, що такі коморки переважно на скуп і працюють завдання в них таке, а деякі навіть фінт на табличках з курсом роблять, наприклад дуже низький прийом і щоб не було підозріло ставлять низьку продажу, тільки от на продаж круглий 0)
twin
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 22:20

  Starikan написав:
  vovikhan1991 написав:Ой+ не варто на це чекати, ці кошти будуть витрачені в Бердянську, Одесі і т.д...

Мы завтра покупаем путевки в пригородный санаторий за 30 тыс. Как это может повлиять на курс?

А ви гривню де взяли?
Сьогодні також проплачував за путівки з кредитної картки, долар принципово не здавав...
twin
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 22:53

  twin написав:
  Starikan написав:
  vovikhan1991 написав:Ой+ не варто на це чекати, ці кошти будуть витрачені в Бердянську, Одесі і т.д...
Мы завтра покупаем путевки в пригородный санаторий за 30 тыс. Как это может повлиять на курс?
А ви гривню де взяли?
Сьогодні також проплачував за путівки з кредитної картки, долар принципово не здавав...
Я теж принципово не здавав бакс по 26,8 в кінці квітня коли брав чергову порцію гривневих ОВДП...
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 22:58

И к слову. Только что посмотрел на Бизнес инсайдере - руда уже стоит 120$ тонна! За день цена выросла на 8,6%, так что гривне ещё есть куда укрепляться///
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 23:12

  asti написав:И к слову. Только что посмотрел на Бизнес инсайдере - руда уже стоит 120$ тонна! За день цена выросла на 8,6%, так что гривне ещё есть куда укрепляться///

Как-бы новость хорошая. Но дело в том что в структуре экспорта Минеральные продукты к которым относится руда занимают всего 9,8% от всего экспорта. То есть даже если цена увеличится на 10% это приведет к росту экспорта всего на 1%

В то же время доля прод.товаров и сырья - 46%
Черные и цветные металлы - 24%

По данным Держстата
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... 0419_u.htm

Сама руда,шлак и зола - составляют всего скромные 6,8% экспорта в январе-апреле . Из позитивного рост на 15% г/г

Для сравнения , черные металлы это 19,4% экспорта и 2,1% изделия из чер.мета.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 00:10

  lwa написав:
  Вкладчик1234 написав:
  lwa написав:Нерезы конечно могут выставить на продажу свои ОВГЗ при начале шухера, но их кто то должен купить ! А будут ли желающие купить ОВГЗ при шухере и за какую цену - вот в чем вопрос.

Может Украина их и купит с дисконтом 99% ? :)

Не купит. Врядли дураки найдутся. А вот ПРЕДЛОЖИТЬ ЦЕНУ за ОВГЗ с дисконтом о о котором вы писали может. Что ВЫНУДИТ нерезов ожидать погашения ОВГЗ

сорри, но это очень наивно.
для того, чтобы мгновенно откупить у "нерезов" токсичные ОВГЗ, есть гос.банки.
а для того, чтобы откупить у "нерезов" токсичную гривну, есть НБУ.
МВФ, резервы, бла-бла-бла, но когда ударит колокол менжеваться не будут.

не верите?
такое уже было. не так давно.
в соответствующий период 2008г. моя контора две недели (или больше, не помню) не могла купить доллар под белую внешку. отоваривали только выходящих из гривны "нерезов".
как будет в этот раз никто не знает.
но не для убытков от курсовой разницы или многолетнего замораживания активов заводят сюда бабло...
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 06:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Импорт растет быстрее экспорта.

Обсяг зовнішньої торгівлі товарами України в січні-травні 2019 року склав 44,192 млрд доларів, що на 8% більше, ніж у січні-травні 2018 року (40,835 млрд доларів). Згідно з даними ДФС, експорт товарів з України за перші п'ять місяців зріс на 7% до 20,897 млрд доларів, імпорт - на 8% до 23,295 млрд доларів. (аж цілий ОДИН відсоток !!! :shock: , вже забули скільки було? :wink: ) Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі становить 2,398 млрд доларів.
  zzzzzz написав:Очень любопытна структура импорта.
https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=27033407

Наибольшую динамику роста
Продовольчи товары +15,4 в мае +9,6% за 5 мес

Найбільшу частку в експорті товарів займають продовольчі товари та сільськогосподарська продукція - 8,893 млрд доларів, або 42,1% від загального експорту. "За перші 5 місяців 2019 року, порівняно з аналогічним періодом 2018 року, експорт аграрної продукції з України збільшився на 1,58 млрд. дол. США (або на 21,4%) і склав 8,97 млрд. дол. США
І на останок всьопропалістам на замітку :
На валютному рахунку уряду — 81.1 млрд грн ($3.1 млрд в еквіваленті) це "шоколадний барига" залишив :mrgreen: , а попередній уряд отримав від "крєпкіх хазяйствєнніков" Азарова 108 тис грн - це якби про динаміку розвитку країни і ... про все інше.
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Вів 02 лип, 2019 06:48, всього редагувалось 1 раз.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 06:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Василь-Рівне написав:На валютному рахунку уряду — 81.1 млрд грн ($3.1 млрд в еквіваленті) Більше того - вихід на ринок єврооблігацій на €1.0 млрд в червні був успішним

Ну щоб позичти в Євро під 7% річних дуже розумними не треба бути. Це як алкоголік - радується, що позичив в ломбарді на пляшку на один день.
BIGor
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