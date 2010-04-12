Додано: Вів 02 лип, 2019 00:10

lwa написав: Вкладчик1234 написав: lwa написав: Нерезы конечно могут выставить на продажу свои ОВГЗ при начале шухера, но их кто то должен купить ! А будут ли желающие купить ОВГЗ при шухере и за какую цену - вот в чем вопрос. Нерезы конечно могут выставить на продажу свои ОВГЗ при начале шухера, но их кто то должен купить ! А будут ли желающие купить ОВГЗ при шухере и за какую цену - вот в чем вопрос.

Может Украина их и купит с дисконтом 99% ? Может Украина их и купит с дисконтом 99% ?

Не купит. Врядли дураки найдутся. А вот ПРЕДЛОЖИТЬ ЦЕНУ за ОВГЗ с дисконтом о о котором вы писали может. Что ВЫНУДИТ нерезов ожидать погашения ОВГЗ Не купит. Врядли дураки найдутся. А вот ПРЕДЛОЖИТЬ ЦЕНУ за ОВГЗ с дисконтом о о котором вы писали может. Что ВЫНУДИТ нерезов ожидать погашения ОВГЗ

сорри, но это очень наивно.для того, чтобы мгновенно откупить у "нерезов" токсичные ОВГЗ, есть гос.банки.а для того, чтобы откупить у "нерезов" токсичную гривну, есть НБУ.МВФ, резервы, бла-бла-бла, но когда ударит колокол менжеваться не будут.не верите?такое уже было. не так давно.в соответствующий период 2008г. моя контора две недели (или больше, не помню) не могла купить доллар под белую внешку. отоваривали только выходящих из гривны "нерезов".как будет в этот раз никто не знает.но не для убытков от курсовой разницы или многолетнего замораживания активов заводят сюда бабло...