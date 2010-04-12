UA написав:Во второй половине дня покупал доллар по 26,10. Касирша сказала шо гривнедефицит.
Одна обменка или один банк это конечно не показатель, но вообщем так и есть. Но этот праздник жизни долго не продлится. Может НБУ подыгрывает действующему Президенту что-бы выборы прошли при курсе не выше 26,30-26,50
В конце прошлой недели прятался от дождя в одной каморке с обменкой. При мне несколько человек подходили только продавать валюту. И напомню с сегодняшнего дня должен заработать транзит, а вместе с ним экспорт в среднюю азию - выручка экспортеров должна увеличиться. И соответственно сегодня гривна еще чуть укрепилась на наличном рынке по сравнению с предпраздничными значениями.
Surfer А ви вкурсі, що такі коморки переважно на скуп і працюють завдання в них таке, а деякі навіть фінт на табличках з курсом роблять, наприклад дуже низький прийом і щоб не було підозріло ставлять низьку продажу, тільки от на продаж круглий 0)
asti написав:И к слову. Только что посмотрел на Бизнес инсайдере - руда уже стоит 120$ тонна! За день цена выросла на 8,6%, так что гривне ещё есть куда укрепляться///
Как-бы новость хорошая. Но дело в том что в структуре экспорта Минеральные продукты к которым относится руда занимают всего 9,8% от всего экспорта. То есть даже если цена увеличится на 10% это приведет к росту экспорта всего на 1%
В то же время доля прод.товаров и сырья - 46% Черные и цветные металлы - 24%
lwa написав:Нерезы конечно могут выставить на продажу свои ОВГЗ при начале шухера, но их кто то должен купить ! А будут ли желающие купить ОВГЗ при шухере и за какую цену - вот в чем вопрос.
Может Украина их и купит с дисконтом 99% ?
Не купит. Врядли дураки найдутся. А вот ПРЕДЛОЖИТЬ ЦЕНУ за ОВГЗ с дисконтом о о котором вы писали может. Что ВЫНУДИТ нерезов ожидать погашения ОВГЗ
сорри, но это очень наивно. для того, чтобы мгновенно откупить у "нерезов" токсичные ОВГЗ, есть гос.банки. а для того, чтобы откупить у "нерезов" токсичную гривну, есть НБУ. МВФ, резервы, бла-бла-бла, но когда ударит колокол менжеваться не будут.
не верите? такое уже было. не так давно. в соответствующий период 2008г. моя контора две недели (или больше, не помню) не могла купить доллар под белую внешку. отоваривали только выходящих из гривны "нерезов". как будет в этот раз никто не знает. но не для убытков от курсовой разницы или многолетнего замораживания активов заводят сюда бабло...
Обсяг зовнішньої торгівлі товарами України в січні-травні 2019 року склав 44,192 млрд доларів, що на 8% більше, ніж у січні-травні 2018 року (40,835 млрд доларів). Згідно з даними ДФС, експорт товарів з України за перші п'ять місяців зріс на 7% до 20,897 млрд доларів, імпорт - на 8% до 23,295 млрд доларів. (аж цілий ОДИН відсоток !!! , вже забули скільки було? ) Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі становить 2,398 млрд доларів.
Наибольшую динамику роста Продовольчи товары +15,4 в мае +9,6% за 5 мес
Найбільшу частку в експорті товарів займають продовольчі товари та сільськогосподарська продукція - 8,893 млрд доларів, або 42,1% від загального експорту. "За перші 5 місяців 2019 року, порівняно з аналогічним періодом 2018 року, експорт аграрної продукції з України збільшився на 1,58 млрд. дол. США (або на 21,4%) і склав 8,97 млрд. дол. США І на останок всьопропалістам на замітку : На валютному рахунку уряду — 81.1 млрд грн ($3.1 млрд в еквіваленті) це "шоколадний барига" залишив , а попередній уряд отримав від "крєпкіх хазяйствєнніков" Азарова 108 тис грн - це якби про динаміку розвитку країни і ... про все інше.
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Вів 02 лип, 2019 06:48, всього редагувалось 1 раз.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.