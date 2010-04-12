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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1411141214131414

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 552
1. меньше 27
28%
157
2. 27 - 28.50
43%
238
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
29
Всього голосів : 552
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 06:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  BIGor написав:Ну щоб позичти в Євро під 7% річних дуже розумними не треба бути

А Ви спробуйте і нам тут всім розкажете, треба бути при цьому розумним чи просто круглим ідіотом. Слова нічого не варті - лише дії - тому зробіть це - позичте за кордоном хоча би 1000 євро під 7% річних для свого бізнесу. Ок?
  BIGor написав:Це як алкоголік - радується, що позичив в ломбарді на пляшку на один день.

Один порівнював мою країну з повією - став президентом, цей порівнює з алкоголіком - має шанс стати прем'єром - класна компашка в уряді збереться разом з Юзіком - його на місце Реви щоб розказував скільки треба їсти українцям :mrgreen:
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 07:04

  Василь-Рівне написав:
  zzzzzz написав:Импорт растет быстрее экспорта.

Згідно з даними ДФС, експорт товарів з України за перші п'ять місяців зріс на 7% до 20,897 млрд доларів, імпорт - на 8% до 23,295 млрд доларів. (аж цілий ОДИН відсоток !!! :shock: , вже забули скільки було? :wink: ) Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі становить 2,398 млрд доларів.

Как-бы 1% вроде и не много, но не забывайте что у экспорта и импорта разные бызы сравнения. И уж если говорить о процентах, то надо дефицит торговли сравнивать. А он не на 1% вырос . По данным НБУ за 5 месяцев дефицит торговли 3,918 млрд или +13%.
А если уж брать данные ДФС то хочется спросить почему у них импорт вырос на 8% а доходы от таможни всего на 2% и это в гривнах.Ага.

  zzzzzz написав:Очень любопытна структура импорта.
https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=27033407

Наибольшую динамику роста
Продовольчи товары +15,4 в мае +9,6% за 5 мес

Найбільшу частку в експорті товарів займають продовольчі товари та сільськогосподарська продукція - 8,893 млрд доларів, або 42,1% від загального експорту. "За перші 5 місяців 2019 року, порівняно з аналогічним періодом 2018 року, експорт аграрної продукції з України збільшився на 1,58 млрд. дол. США (або на 21,4%) і склав 8,97 млрд. дол. США
І на останок всьопропалістам на замітку :
На валютному рахунку уряду — 81.1 млрд грн ($3.1 млрд в еквіваленті) це "шоколадний барига" залишив :mrgreen: , а попередній уряд отримав від "крєпкіх хазяйствєнніков" Азарова 108 тис грн - це якби про динаміку розвитку країни і ... про все інше.

Кор счета на 1 июля упали в 2 раза за 1 месяц до 13 млрд.грн. А вот все эти рассказы Маркаровой про миллиарды долларов на счетах не выдерживают никакой критики что подтверждает спешкой при размещении внешнего займа. Минфин себя ведет по принципу "перехватить до получки"
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 07:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Минфин себя ведет по принципу "перехватить до получки"

Я так не вважаю - там розумні люди, розумніші ніж нам вважається. 1 млрд євро це для перестраховки від різних НС і для сигналу іншим фінансовим інституціям, а не для перехватити до получки - для перехватити є більше 3-х мільярдів і не забуваємо, що 2019 це піковий рік по виплатах + вибори і половину його ми пройшли надзвичайно достойно і без девальваційних потрясінь
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 07:15

  Василь-Рівне написав:
  BIGor написав:Ну щоб позичти в Євро під 7% річних дуже розумними не треба бути

А Ви спробуйте і нам тут всім розкажете, треба бути при цьому розумним чи просто круглим ідіотом. Слова нічого не варті - лише дії - тому зробіть це - позичте за кордоном хоча би 1000 євро під 7% річних для свого бізнесу. Ок?

А ви тролль! Це ви звідси свої методи берете?
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BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 07:20

  Василь-Рівне написав:
  zzzzzz написав:Минфин себя ведет по принципу "перехватить до получки"

Я так не вважаю - там розумні люди, розумніші ніж нам вважається. 1 млрд євро це для перестраховки від різних НС і для сигналу іншим фінансовим інституціям, а не для перехватити до получки - для перехватити є більше 3-х мільярдів і не забуваємо, що 2019 це піковий рік по виплатах + вибори і половину його ми пройшли надзвичайно достойно і без девальваційних потрясінь


Где данные что эти 3 млрд есть ? Кроме слов Маркаровой ничего нет !!!
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 07:21

У межах валютної лібералізації і для подальшого поліпшення бізнес-клімату Національний банк скасував низку адміністративних обмежень, які створювали незручності українським компаніям, іноземним інвесторам та дипломатичним представництвам.

Про це повідомляє прес-служба Нацбанку.

https://news.finance.ua/ua/news/-/45190 ... h-obmezhen
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 07:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Где данные что эти 3 млрд есть ? Кроме слов Маркаровой ничего нет !!!

Ну ... навіть не знаю, що сказати, стільки медалей на фінансовому форумі і таке ... мовчу далі.
P.S. Нас не існує - весь світ матриця :mrgreen:
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 07:38

  Василь-Рівне написав:
  zzzzzz написав:Где данные что эти 3 млрд есть ? Кроме слов Маркаровой ничего нет !!!

Ну ... навіть не знаю, що сказати, стільки медалей на фінансовому форумі і таке ... мовчу далі.
P.S. Нас не існує - весь світ матриця :mrgreen:


Вася, если я привожу цифры то я использую официальные данные. Слова Маркаровой это слова, в следующий раз когда захочешь вступить в дискуссию приходи с цифрами официальной статистики а не какими-то словами из интервью чиновника который скорее всего через 1-2 месяца покинет свою должность.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 07:40

[quote="4697849:zzzzzz Как-бы 1% вроде и не много, но не забывайте что у экспорта и импорта разные бызы сравнения. И уж если говорить о процентах, то надо дефицит торговли сравнивать. А он не на 1% вырос . По данным НБУ за 5 месяцев дефицит торговли 3,918 млрд или +13%.
А если уж брать данные ДФС то хочется спросить почему у них импорт вырос на 8% а доходы от таможни всего на 2% и это в гривнах.Ага.[/quote]
Может потому что ввоз всяких панелей для СЭС и тому подобное оборудование для альтернативных источников освободили от налогообложения?
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