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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 02 лип, 2019 08:07
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Вот тут есть таблички за 2 года:
Видно, что остатки плавают в достаточно широких пределах. Это нормально. Траты бюджета и поступления налогов не равномерны. Год к году остатки выше.
Додано: Вів 02 лип, 2019 08:17
От них зависит гривня. Как иностранцы удерживают "доллар по 26"
Додано: Вів 02 лип, 2019 08:18
В июне закончился 15% безналоговый в Привате.
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Додано: Вів 02 лип, 2019 08:37
Додано: Вів 02 лип, 2019 08:40
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Имхо, в связи с положительным сальдо платёжного баланса, относительно небольшими объёмами и динамикой роста денежных агрегатов М1 и Мо, можно девальвация гривны в этом году не предвидится. В декабре не больше 28 будет курс, а то и меньше.
Додано: Вів 02 лип, 2019 08:59
Додано: Вів 02 лип, 2019 09:03
del
Востаннє редагувалось freeze в Вів 02 лип, 2019 09:04, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 02 лип, 2019 09:03
СередньоМісячна
Вітаюсь совсіма.
СередньоМісячна - то є зважена по щоденним обертам МБ ціна доляра за місяц.
Місяц__Об'єм _СерМіся___Дельта
________МБ____чна______на поперед
01.05.17 5363,74 26,397829 -0,424862
01.06.17 5200,62 26,091470 -0,306359
01.07.17 5217,92 25,948417 -0,143054
01.08.17 6887,78 25,649848 -0,298568
01.09.17 7090,22 26,175186 0,5253380
01.10.17 7582,30 26,671169 0,4959830
01.11.17 7933,74 26,728833 0,0576640
01.12.17 7804,70 27,542330 0,8134970
01.01.18 7467,68 28,428881 0,8865510
01.02.18 7694,20 27,092331 -1,336550
01.03.18 7954,40 26,293736 -0,798595
01.04.18 7851,90 26,134384 -0,159351
01.05.18 7777,54 26,167889 0,0335050
01.06.18 6909,96 26,231751 0,0638620
01.07.18 8766,80 26,439759 0,2080080
01.08.18 10477,68 27,525641 1,085847
01.09.18 9124,88 28,19194438 0,66630
01.10.18 10767,33 28,1254463 -0,066498
01.11.18 11019,70 27,9686934 -0,156753
01.12.18 9907,230 27,7401127 -0,228581
01.01.19 9428,080 27,904013 0,163900
01.02.19 10157,48 27,073843 -0,830170
01.03.19 11570,71 26,868384 -0,205460
01.04.19 11514,44 26,784777 -0,083607
01.05.19 10866,85 26,394721 -0,390056
01.06.19 10230,62 26,465968 0,071247
СередньоМісячна ВИРОСЛА по відношенню до попереднього місяця. Це після чотирьох місяців падіння .
В червні кожного року оберти падають, бо кількість робочих діб в місяці меньша. В цьому році меньша за травень аж на 3 дні. Хоча оберти лишилися на досить високому рівні, перевищивши минулий рік на 5886,34 млн. долярів.
ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Вів 02 лип, 2019 09:03
Re: Валютный рынок в контексте ДС
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