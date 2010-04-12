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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 02 лип, 2019 09:05
26.05-26.07/26.13-26.15
П.С.
очень жарко
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
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odessit2007
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