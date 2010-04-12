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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1413141414151416

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.1 5 554
1. меньше 27
29%
158
2. 27 - 28.50
43%
239
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
29
Всього голосів : 554
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 09:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

ЧернiвцI 26.05-26.10
витя
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 10:30

  Yuri_61 написав:Имхо, в связи с положительным сальдо платёжного баланса, относительно небольшими объёмами и динамикой роста денежных агрегатов М1 и Мо, можно девальвация гривны в этом году не предвидится. В декабре не больше 28 будет курс, а то и меньше.

Кредитов набирались ударными темпами, краник может в любой момент перекрыться. Да и сезонный рост будет по-любому.
hxbbgaf
 
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