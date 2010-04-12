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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 02 лип, 2019 09:45
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Додано: Вів 02 лип, 2019 10:30
Yuri_61 написав:
Имхо, в связи с положительным сальдо платёжного баланса, относительно небольшими объёмами и динамикой роста денежных агрегатов М1 и Мо, можно девальвация гривны в этом году не предвидится. В декабре не больше 28 будет курс, а то и меньше.
Кредитов набирались ударными темпами, краник может в любой момент перекрыться. Да и сезонный рост будет по-любому.
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