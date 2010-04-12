RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1413141414151416

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.1 5 554
1. меньше 27
29%
158
2. 27 - 28.50
43%
239
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
29
Всього голосів : 554
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 09:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

ЧернiвцI 26.05-26.10
витя
 
Повідомлень: 297
З нами з: 05.11.08
Подякував: 12 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 10:50

asti
Коли почнеться шухєр, як швидко скинете свої ОВДП і отримаєте грн на руки, за день, два, тиждень?
twin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2950
З нами з: 19.01.09
Подякував: 28 раз.
Подякували: 96 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 10:55

  s0v7a написав:Вітаюсь совсіма.
Місяц__Об'єм _СерМіся___Дельта
________МБ____чна______на поперед
01.05.17 5363,74 26,397829 -0,424862
01.06.17 5200,62 26,091470 -0,306359
01.07.17 5217,92 25,948417 -0,143054
01.08.17 6887,78 25,649848 -0,298568
01.09.17 7090,22 26,175186 0,5253380
01.10.17 7582,30 26,671169 0,4959830
01.11.17 7933,74 26,728833 0,0576640
01.12.17 7804,70 27,542330 0,8134970
01.01.18 7467,68 28,428881 0,8865510
01.02.18 7694,20 27,092331 -1,336550
01.03.18 7954,40 26,293736 -0,798595
01.04.18 7851,90 26,134384 -0,159351
01.05.18 7777,54 26,167889 0,0335050
01.06.18 6909,96 26,231751 0,0638620
01.07.18 8766,80 26,439759 0,2080080
01.08.18 10477,68 27,525641 1,085847
01.09.18 9124,88 28,19194438 0,66630
01.10.18 10767,33 28,1254463 -0,066498
01.11.18 11019,70 27,9686934 -0,156753
01.12.18 9907,230 27,7401127 -0,228581
01.01.19 9428,080 27,904013 0,163900
01.02.19 10157,48 27,073843 -0,830170
01.03.19 11570,71 26,868384 -0,205460
01.04.19 11514,44 26,784777 -0,083607
01.05.19 10866,85 26,394721 -0,390056
01.06.19 10230,62 26,465968 0,071247
Таке прикольне порівняння
Гляньте на обєм торгів на МБ і порівняйте його з середньомісячною зарплатою по Україні...
Ледве не пряма кореляція :D
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21109
З нами з: 15.01.09
Подякував: 143 раз.
Подякували: 2101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 11:19

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
02.07.2019
грн за 100 доларів США 2617.80
Гривна укрепилась на 3 копейки.
Торги открылись, расширив спред вверх по сравнению с вчерашним закрытием. К полудню, совершив несколько разнонаправленных движений, котировки вернулись к уровню вчерашнего закрытия.
Вчера НБУ купил 17 млн. До плана не дотянули, но на растущем рынке неплохо :)
Остатки на коррсчетах существенно сократились за счет серьезного увеличения суточных депосертификатов. Операции казначейства и инкассация друг друга уравновесили.
Теперь вернемся к вчерашнему анализу ликвидности, высветившему -513 млн в графе "прочее", где обычно бывают результаты интервенций. Подозрения о погашении старого рефинанса подтвердились: https://bank.gov.ua/files/Arhiv_dovidkovo_ukr.xlsx.
Задолженность по старому рефинансу платежеспособных банков сократилась на 565 млн. Т.о. результат интервенций составил 52 млн.
Искатель вчера предоставил абсолютно точную информацию: viewtopic.php?p=4697513#p4697513 , нбу в четверг купил 2 млн.

Продаж валюти на міжбанківському ринку
27.06.2019
Усього, млн дол. США 246.6
Без откровений. Пятница случилась в четверг.
Сибарит
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3992
З нами з: 02.09.15
Подякував: 1390 раз.
Подякували: 2591 раз.
 
Профіль
5
4
5
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 11:20

Середньорічна-зважена

  дядя Caша написав:
in memory of

Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ...

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы...

US



Дата_____Об`єм _Курс__Дельта_СерРічна_Дельта
_________МБ____НБУ___на вчора_________на вчора
24.06.2019 458,68 26,1912 -0,0752 26,9127 -0,0054
25.06.2019 569,17 26,1910 -0,0002 26,9062 -0,0066
26.06.2019 652,05 26,1664 -0,0246 26,8986 -0,0076
27.06.2019 417,48 26,1779 0,01160 26,8939 -0,0047

Середньотижнева зміна курсу НБУ: -0,022119(-0,038882). Курс йшов ДОДОЛУ. Падало в середньому по 2,2119 копійки за добу. Це в 1,76 рази повільніше ніж падало у попередньому тижні.

Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: -0,006063(-0,005711). СерРічна падала на тижні в середньому по 0,6063 копійки за добу. Це скоріше на 0,0352 копійки ніж минулого тижня.

Повні оберти МБ за тиждень - 2097,3790(2331,2831) млн. долярів. Меньші. Робочий тиждень на добу коротший, хоча по тривалісті дорівнює попередньому. Середні середньодобові оберти за тиждень: 524,34(582,82) млн. Знизились ще на 58,48 млн. І вони стали меньші за середньоарифметичні оберти за рік на добу - 535,87(536,27), які також впали на 0,4 млн. Останнє значення середніх річних обертів таке, при якому при щоденних обертах середньоарифметична співпадала б із зваженною.

СередньоРічна на кінець тижня склала - 26,893852. Вона на 2,73(2.79) відсотка ВИЩА за поточний МБ - 26,17795.

СередньоРічна за минулий рік на 27 червня - 26,719331 на 17,45(18,92) копійки меньша за поточну величину СередньоРічного. Курс НБУ на 27 червня минулого року - 26,3275 більше поточного курсу НБУ на 14,955(був меньше на 1,38) копійки. Доляр вцілому дорожчий в цьому році, а ось за поточним курсом він добряче дешевший аніж в прошлому році :!:

Треба купувати доляр!

Подивитись графік.

Подивитись минулий рік.

Подивитись 2017 рік.

Подивитись 2016 рік.

Подивитись 2015 рік.

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
Аватар користувача
 
Повідомлень: 789
З нами з: 16.10.08
Подякував: 2 раз.
Подякували: 525 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 11:24

Доляр вцілому дорожчий в цьому році, а ось за поточним курсом він добряче дешевший аніж в прошлому році :!:

Треба купувати доляр!


по євро плануєте свою проф. аналітику, ВО?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5443
З нами з: 01.06.14
Подякував: 191 раз.
Подякували: 299 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1413141414151416
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Vitaka, zzzzzz, ЛОБ і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1519, 1520, 1521
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15207 1798307
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 лип, 2019 12:04
Vitaka
Валютный рынок в мире 1 ... 664, 665, 666
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6652 1433965
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 лип, 2019 10:07
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 274923
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (16227)
02.07.2019 13:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.