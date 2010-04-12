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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 02 лип, 2019 09:45
Re: Валютный рынок в контексте ДС
ЧернiвцI 26.05-26.10
Додано: Вів 02 лип, 2019 10:50
asti
Коли почнеться шухєр, як швидко скинете свої ОВДП і отримаєте грн на руки, за день, два, тиждень?
Додано: Вів 02 лип, 2019 10:55
Таке прикольне порівняння
Гляньте на обєм торгів на МБ і порівняйте його з середньомісячною зарплатою по Україні...
Ледве не пряма кореляція
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Вів 02 лип, 2019 11:19
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
02.07.2019
грн за 100 доларів США 2617.80
Гривна укрепилась на 3 копейки.
Торги открылись, расширив спред вверх по сравнению с вчерашним закрытием. К полудню, совершив несколько разнонаправленных движений, котировки вернулись к уровню вчерашнего закрытия.
Вчера НБУ купил 17 млн. До плана не дотянули, но на растущем рынке неплохо
Остатки на коррсчетах существенно сократились за счет серьезного увеличения суточных депосертификатов. Операции казначейства и инкассация друг друга уравновесили.
Теперь вернемся к вчерашнему анализу ликвидности, высветившему -513 млн в графе "прочее", где обычно бывают результаты интервенций. Подозрения о погашении старого рефинанса подтвердились:
Задолженность по старому рефинансу платежеспособных банков сократилась на 565 млн. Т.о. результат интервенций составил 52 млн.
Искатель вчера предоставил абсолютно точную информацию: viewtopic.php?p=4697513#p4697513 , нбу в четверг купил 2 млн.
Продаж валюти на міжбанківському ринку
27.06.2019
Усього, млн дол. США 246.6
Без откровений. Пятница случилась в четверг.
Додано: Вів 02 лип, 2019 11:20
Середньорічна-зважена
Дата_____Об`єм _Курс__Дельта_СерРічна_Дельта
_________МБ____НБУ___на вчора_________на вчора
24.06.2019 458,68 26,1912 -0,0752 26,9127 -0,0054
25.06.2019 569,17 26,1910 -0,0002 26,9062 -0,0066
26.06.2019 652,05 26,1664 -0,0246 26,8986 -0,0076
27.06.2019 417,48 26,1779 0,01160 26,8939 -0,0047
Середньотижнева зміна курсу НБУ: -0,022119(-0,038882). Курс йшов ДОДОЛУ. Падало в середньому по 2,2119 копійки за добу. Це в 1,76 рази повільніше ніж падало у попередньому тижні.
Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: -0,006063(-0,005711). СерРічна падала на тижні в середньому по 0,6063 копійки за добу. Це скоріше на 0,0352 копійки ніж минулого тижня.
Повні оберти МБ за тиждень - 2097,3790(2331,2831) млн. долярів. Меньші. Робочий тиждень на добу коротший, хоча по тривалісті дорівнює попередньому. Середні середньодобові оберти за тиждень: 524,34(582,82) млн. Знизились ще на 58,48 млн. І вони стали меньші за середньоарифметичні оберти за рік на добу - 535,87(536,27), які також впали на 0,4 млн. Останнє значення середніх річних обертів таке, при якому при щоденних обертах середньоарифметична співпадала б із зваженною.
СередньоРічна на кінець тижня склала - 26,893852. Вона на 2,73(2.79) відсотка ВИЩА за поточний МБ - 26,17795.
СередньоРічна за минулий рік на 27 червня - 26,719331 на 17,45(18,92) копійки меньша за поточну величину СередньоРічного. Курс НБУ на 27 червня минулого року - 26,3275 більше поточного курсу НБУ на 14,955(був меньше на 1,38) копійки. Доляр вцілому дорожчий в цьому році, а ось за поточним курсом він добряче дешевший аніж в прошлому році
Треба купувати доляр!
ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Вів 02 лип, 2019 11:24
по євро плануєте свою проф. аналітику, ВО?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 02 лип, 2019 12:27
А разве их можно досрочно "скинуть", и если можно, то с каким дисконтом?
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008, Александр
Додано: Вів 02 лип, 2019 12:30
Есть вторичный рынок. Торгуй что хочешь, но ведь еще должен быть кто-то желающий в условиях паники купить
Живите своим умом!
Додано: Вів 02 лип, 2019 12:32
Хорошая новость для тех, кого пугает размещение облигаций:
https://news.finance.ua/ru/news/-/45192 ... utnyh-ovgz
До сих пор валютные облигации размещались еженедельно, как и гривневые. Дедоларизация экономики, по крайней мере в части долгов, идет полным ходом.
Додано: Вів 02 лип, 2019 12:39
В 1998, когда начался шухер у нашего северного соседа, они просто объявили техдефолт по своим ГКО(типа наших ОВДП) со всеми вытекающими обстоятельствами. Учитывая недавнее заявления одного олигарха, у нас такое также нельзя исключать.
Могут конечно напечатать, вот 1000 купюра скоро появится
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