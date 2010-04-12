Т.е. вы как заслуженный гуру этого форума(судя по медалям и плюсам) утверждаете,что кредит от МВФ по 3% или займ под гарантии правительства США под 1.8% на 5 и больше лет это несомненно хужее,чем бодренькие ОВГЗ в гривне под 18-19% на месяц или три?
Так что будет,если мы перепакуем 10 ярдов из валютных долгов под мизерные проценты в гривневые облигации под почти 20%?
Это будет прорыв в дедолларизации???
Какая-то провокация на востоке и выйдут на вторичный рынок нерезы с объёмом предложения гривневых бумаг в 5 ярдов у.е.,ну купит у них по негласным договорнякам НБУ и вывалится эта гривна на МБ при дневном предложении валюты на уровне 100-150 мио,что будет?
Дальше будете строчить как это хорошо было,запустить керри трейд спекулей на всю котлетку долга?
Это несомненно полезная девалютизация
Уж лучше пишите свои аналитические опусы высасывая их из курса НБУ,сравните их с прошлогодним значением в этот день,скажите,что случилась ревальвация год к году и это не очень хорошо,эти меседжи у вас прекрасно выходят и нравятся пиплу,продолжайте,не надо нахваливать факторы которые привели к опам 2008-го и 2014-го,вы уже должны научиться понимать хоть граммульку в фундаментальных факторах ,а не разводить разговоры в пользу бедных с трибуны как в 17-м(с).
п.с. ещё немножко и сезонный спрос закроют своим матросским телом нерезы,пора идти на 3 ярда у.е. нерезам,бюджет в дым,заграница на спасёт)))
п.п.с. Капитану,а зачем покупать доллар,вот лично вы с зимы в нём и что дальше?
Советы давать у вас получается,почему сами их не придерживаетесь?