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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1414141514161417

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.1 5 554
1. меньше 27
29%
158
2. 27 - 28.50
43%
239
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
29
Всього голосів : 554
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 12:51

  Сибарит написав:До сих пор валютные облигации размещались еженедельно, как и гривневые. Дедоларизация экономики, по крайней мере в части долгов, идет полным ходом.

Т.е. вы как заслуженный гуру этого форума(судя по медалям и плюсам) утверждаете,что кредит от МВФ по 3% или займ под гарантии правительства США под 1.8% на 5 и больше лет это несомненно хужее,чем бодренькие ОВГЗ в гривне под 18-19% на месяц или три?
Так что будет,если мы перепакуем 10 ярдов из валютных долгов под мизерные проценты в гривневые облигации под почти 20%?
Это будет прорыв в дедолларизации???
Какая-то провокация на востоке и выйдут на вторичный рынок нерезы с объёмом предложения гривневых бумаг в 5 ярдов у.е.,ну купит у них по негласным договорнякам НБУ и вывалится эта гривна на МБ при дневном предложении валюты на уровне 100-150 мио,что будет?
Дальше будете строчить как это хорошо было,запустить керри трейд спекулей на всю котлетку долга?
Это несомненно полезная девалютизация :lol:
Уж лучше пишите свои аналитические опусы высасывая их из курса НБУ,сравните их с прошлогодним значением в этот день,скажите,что случилась ревальвация год к году и это не очень хорошо,эти меседжи у вас прекрасно выходят и нравятся пиплу,продолжайте,не надо нахваливать факторы которые привели к опам 2008-го и 2014-го,вы уже должны научиться понимать хоть граммульку в фундаментальных факторах ,а не разводить разговоры в пользу бедных с трибуны как в 17-м(с).

п.с. ещё немножко и сезонный спрос закроют своим матросским телом нерезы,пора идти на 3 ярда у.е. нерезам,бюджет в дым,заграница на спасёт)))

п.п.с. Капитану,а зачем покупать доллар,вот лично вы с зимы в нём и что дальше?
Советы давать у вас получается,почему сами их не придерживаетесь?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 13:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

курс $ упадёт ещё Привате? Хочу онлайн купить, только не разобрался как
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 13:12

  twin написав:Surfer
А ви вкурсі, що такі коморки переважно на скуп і працюють завдання в них таке, а деякі навіть фінт на табличках з курсом роблять, наприклад дуже низький прийом і щоб не було підозріло ставлять низьку продажу, тільки от на продаж круглий 0)


А вы в корень зрите а не свои зрадо-догадки стройте - гривна и после праздников продолжает стабильно укрепляться , в подтверждение мной сказанного.
Surfer
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 13:14

  somilitark написав:
  Сибарит написав:До сих пор валютные облигации размещались еженедельно, как и гривневые. Дедоларизация экономики, по крайней мере в части долгов, идет полным ходом.

Т.е. вы как заслуженный гуру этого форума(судя по медалям и плюсам) утверждаете,что кредит от МВФ по 3% или займ под гарантии правительства США под 1.8% на 5 и больше лет это несомненно хужее,чем бодренькие ОВГЗ в гривне под 18-19% на месяц или три?
Так что будет,если мы перепакуем 10 ярдов из валютных долгов под мизерные проценты в гривневые облигации под почти 20%?
Это будет прорыв в дедолларизации???

Ага. А теперь представьте, что без всякого обострения на востоке, состоится просто девальвация? Просто потому, что уже довольно долго держат - цены медленно, но верно подрастают, а курс - стоит. Значит растут цены в долларовом эквиваленте... Значит скоро опять польский сыр будет дороже отечественного, а Ланос стоить как Тойота. Рано или поздно курс прийдется опустить и власть естественно хочет к этому моменту иметь большую часть долгов - в гривне...
Grey001
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 13:14

  Yuri_61 написав:курс $ упадёт ещё Привате? Хочу онлайн купить, только не разобрался как


у привата онлайн далеко не лучший курс на рынке.
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 13:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Сибарит написав:Дедоларизация экономики, по крайней мере в части долгов, идет полным ходом.

Вот только отдавать то все равно в долларах! Или надеются что потом купят дешевле?
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