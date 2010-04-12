Додано: Вів 02 лип, 2019 12:51

Сибарит написав: До сих пор валютные облигации размещались еженедельно, как и гривневые. Дедоларизация экономики, по крайней мере в части долгов, идет полным ходом. До сих пор валютные облигации размещались еженедельно, как и гривневые. Дедоларизация экономики, по крайней мере в части долгов, идет полным ходом.

Т.е. вы как заслуженный гуру этого форума(судя по медалям и плюсам) утверждаете,что кредит от МВФ по 3% или займ под гарантии правительства США под 1.8% на 5 и больше лет это несомненно хужее,чем бодренькие ОВГЗ в гривне под 18-19% на месяц или три?Так что будет,если мы перепакуем 10 ярдов из валютных долгов под мизерные проценты в гривневые облигации под почти 20%?Это будет прорыв в дедолларизации???Какая-то провокация на востоке и выйдут на вторичный рынок нерезы с объёмом предложения гривневых бумаг в 5 ярдов у.е.,ну купит у них по негласным договорнякам НБУ и вывалится эта гривна на МБ при дневном предложении валюты на уровне 100-150 мио,что будет?Дальше будете строчить как это хорошо было,запустить керри трейд спекулей на всю котлетку долга?Это несомненно полезная девалютизацияУж лучше пишите свои аналитические опусы высасывая их из курса НБУ,сравните их с прошлогодним значением в этот день,скажите,что случилась ревальвация год к году и это не очень хорошо,эти меседжи у вас прекрасно выходят и нравятся пиплу,продолжайте,не надо нахваливать факторы которые привели к опам 2008-го и 2014-го,вы уже должны научиться понимать хоть граммульку в фундаментальных факторах ,а не разводить разговоры в пользу бедных с трибуны как в 17-м(с).п.с. ещё немножко и сезонный спрос закроют своим матросским телом нерезы,пора идти на 3 ярда у.е. нерезам,бюджет в дым,заграница на спасёт)))п.п.с. Капитану,а зачем покупать доллар,вот лично вы с зимы в нём и что дальше?Советы давать у вас получается,почему сами их не придерживаетесь?