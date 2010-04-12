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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1415141614171418>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.1 5 554
1. меньше 27
29%
158
2. 27 - 28.50
43%
239
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
29
Всього голосів : 554
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 12:51

  Сибарит написав:До сих пор валютные облигации размещались еженедельно, как и гривневые. Дедоларизация экономики, по крайней мере в части долгов, идет полным ходом.

Т.е. вы как заслуженный гуру этого форума(судя по медалям и плюсам) утверждаете,что кредит от МВФ по 3% или займ под гарантии правительства США под 1.8% на 5 и больше лет это несомненно хужее,чем бодренькие ОВГЗ в гривне под 18-19% на месяц или три?
Так что будет,если мы перепакуем 10 ярдов из валютных долгов под мизерные проценты в гривневые облигации под почти 20%?
Это будет прорыв в дедолларизации???
Какая-то провокация на востоке и выйдут на вторичный рынок нерезы с объёмом предложения гривневых бумаг в 5 ярдов у.е.,ну купит у них по негласным договорнякам НБУ и вывалится эта гривна на МБ при дневном предложении валюты на уровне 100-150 мио,что будет?
Дальше будете строчить как это хорошо было,запустить керри трейд спекулей на всю котлетку долга?
Это несомненно полезная девалютизация :lol:
Уж лучше пишите свои аналитические опусы высасывая их из курса НБУ,сравните их с прошлогодним значением в этот день,скажите,что случилась ревальвация год к году и это не очень хорошо,эти меседжи у вас прекрасно выходят и нравятся пиплу,продолжайте,не надо нахваливать факторы которые привели к опам 2008-го и 2014-го,вы уже должны научиться понимать хоть граммульку в фундаментальных факторах ,а не разводить разговоры в пользу бедных с трибуны как в 17-м(с).

п.с. ещё немножко и сезонный спрос закроют своим матросским телом нерезы,пора идти на 3 ярда у.е. нерезам,бюджет в дым,заграница на спасёт)))

п.п.с. Капитану,а зачем покупать доллар,вот лично вы с зимы в нём и что дальше?
Советы давать у вас получается,почему сами их не придерживаетесь?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 13:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

курс $ упадёт ещё Привате? Хочу онлайн купить, только не разобрался как
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 13:12

  twin написав:Surfer
А ви вкурсі, що такі коморки переважно на скуп і працюють завдання в них таке, а деякі навіть фінт на табличках з курсом роблять, наприклад дуже низький прийом і щоб не було підозріло ставлять низьку продажу, тільки от на продаж круглий 0)


А вы в корень зрите а не свои зрадо-догадки стройте - гривна и после праздников продолжает стабильно укрепляться , в подтверждение мной сказанного.
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 13:14

  somilitark написав:
  Сибарит написав:До сих пор валютные облигации размещались еженедельно, как и гривневые. Дедоларизация экономики, по крайней мере в части долгов, идет полным ходом.

Т.е. вы как заслуженный гуру этого форума(судя по медалям и плюсам) утверждаете,что кредит от МВФ по 3% или займ под гарантии правительства США под 1.8% на 5 и больше лет это несомненно хужее,чем бодренькие ОВГЗ в гривне под 18-19% на месяц или три?
Так что будет,если мы перепакуем 10 ярдов из валютных долгов под мизерные проценты в гривневые облигации под почти 20%?
Это будет прорыв в дедолларизации???

Ага. А теперь представьте, что без всякого обострения на востоке, состоится просто девальвация? Просто потому, что уже довольно долго держат - цены медленно, но верно подрастают, а курс - стоит. Значит растут цены в долларовом эквиваленте... Значит скоро опять польский сыр будет дороже отечественного, а Ланос стоить как Тойота. Рано или поздно курс прийдется опустить и власть естественно хочет к этому моменту иметь большую часть долгов - в гривне...
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 13:14

  Yuri_61 написав:курс $ упадёт ещё Привате? Хочу онлайн купить, только не разобрался как


у привата онлайн далеко не лучший курс на рынке.
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 13:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Сибарит написав:Дедоларизация экономики, по крайней мере в части долгов, идет полным ходом.

Вот только отдавать то все равно в долларах! Или надеются что потом купят дешевле?
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 14:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Сибарит написав:Хорошая новость для тех, кого пугает размещение облигаций:


А цю як оцінити?
Госбюджет Украины в июне недовыполнили на 17,8%
Государство недополучило 17,31 млрд грн доходов
Согласно расчетам Счетной палаты, с начала года в бюджет не поступило около 50 млрд грн предусмотренных доходов. В Национальном банке сообщают, что в дальнейшем такое недопоступление может привести к секвестру бюджета.
В свою очередь, в Министерстве финансов заверили, что оснований урезать расходы сейчас нет. Предполагается, что недополученные в виде налогов средства правительство компенсирует заимствованиями. https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... 78-355191/
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 14:59

Топ-менеджери погіршили оцінку інвестпривабливості України

Показник індексу інвестиційної привабливості України, який двічі на рік вимірює Європейська Бізнес Асоціація, знизився до рівня 2016 року і становив 2,85 балів із п’яти можливих, опинившись у негативній площині.

до "старих" проблем, як-то корупція, недовіра до судової системи, відтік робочої сили додалася відчутна політична та економічна турбулентність, яка турбує підприємців та змушує вести бізнес в умовах невизначеності.

Серед топ-проблем інвестори вже традиційно зазначили високий рівень корупції (83% респондентів критично не задоволені станом справ), недовіру до судової системи – 77%, а також відсутність земельної реформи та тіньову економіку – по 66%.

До того ж, бізнес не поспішає робити оптимістичних передбачень на майбутнє.

Так, 54% керівників компаній вагаються, чи буде Україна вигідним ринком для інвестування у найближчі 6 місяців.

47% вважають, що умови роботи у їхній індустрії не зазнають жодних змін у найближчі півроку.

Ще 35% інвесторів вважають, що бізнес-клімат в Україні залишиться незмінним у 2-му півріччі 2019 року, водночас 35% очікують незначного покращення.

Експерти зазначають, що 2019 рік приніс багато викликів для бізнесу в Україні. Підприємці скаржаться на політичну та економічну турбулентність, вимушеність працювати в умовах непередбачуваності.
https://www.epravda.com.ua/news/2019/07/2/649265/
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 15:02

  Ой+ написав:
  Сибарит написав:Хорошая новость для тех, кого пугает размещение облигаций:


А цю як оцінити?
Госбюджет Украины в июне недовыполнили на 17,8%
Государство недополучило 17,31 млрд грн доходов
Согласно расчетам Счетной палаты, с начала года в бюджет не поступило около 50 млрд грн предусмотренных доходов. В Национальном банке сообщают, что в дальнейшем такое недопоступление может привести к секвестру бюджета.
В свою очередь, в Министерстве финансов заверили, что оснований урезать расходы сейчас нет. Предполагается, что недополученные в виде налогов средства правительство компенсирует заимствованиями. https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... 78-355191/

Понравилась фраза: "Предполагается, что недополученные в виде налогов средства правительство компенсирует заимствованиями"
Проще понабирать кредитов,чем навести порядок в налогообложении и на таможне
EvgCapp
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 15:02

Офіційний курс гривні,
розрахований до долара США о 15-30,
дата розрахунку: 01.07.2019 02.07.2019
починає діяти з: 02.07.2019 03.07.2019
100 дол. США 2620.6493 2617.9033
После полудня доллар отыграл 10 копеек.
Торги весь день проходили очень спокойно, изменения котировок были в пределах пары копеек.

Ревальвация год к году составляет чуть более 5 копеек.
Сибарит
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