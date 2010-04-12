Сибарит написав:До сих пор валютные облигации размещались еженедельно, как и гривневые. Дедоларизация экономики, по крайней мере в части долгов, идет полным ходом.
Т.е. вы как заслуженный гуру этого форума(судя по медалям и плюсам) утверждаете,что кредит от МВФ по 3% или займ под гарантии правительства США под 1.8% на 5 и больше лет это несомненно хужее,чем бодренькие ОВГЗ в гривне под 18-19% на месяц или три? Так что будет,если мы перепакуем 10 ярдов из валютных долгов под мизерные проценты в гривневые облигации под почти 20%? Это будет прорыв в дедолларизации??? Какая-то провокация на востоке и выйдут на вторичный рынок нерезы с объёмом предложения гривневых бумаг в 5 ярдов у.е.,ну купит у них по негласным договорнякам НБУ и вывалится эта гривна на МБ при дневном предложении валюты на уровне 100-150 мио,что будет? Дальше будете строчить как это хорошо было,запустить керри трейд спекулей на всю котлетку долга? Это несомненно полезная девалютизация Уж лучше пишите свои аналитические опусы высасывая их из курса НБУ,сравните их с прошлогодним значением в этот день,скажите,что случилась ревальвация год к году и это не очень хорошо,эти меседжи у вас прекрасно выходят и нравятся пиплу,продолжайте,не надо нахваливать факторы которые привели к опам 2008-го и 2014-го,вы уже должны научиться понимать хоть граммульку в фундаментальных факторах ,а не разводить разговоры в пользу бедных с трибуны как в 17-м(с).
п.с. ещё немножко и сезонный спрос закроют своим матросским телом нерезы,пора идти на 3 ярда у.е. нерезам,бюджет в дым,заграница на спасёт)))
п.п.с. Капитану,а зачем покупать доллар,вот лично вы с зимы в нём и что дальше? Советы давать у вас получается,почему сами их не придерживаетесь?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
twin написав:Surfer А ви вкурсі, що такі коморки переважно на скуп і працюють завдання в них таке, а деякі навіть фінт на табличках з курсом роблять, наприклад дуже низький прийом і щоб не було підозріло ставлять низьку продажу, тільки от на продаж круглий 0)
А вы в корень зрите а не свои зрадо-догадки стройте - гривна и после праздников продолжает стабильно укрепляться , в подтверждение мной сказанного.
Сибарит написав:До сих пор валютные облигации размещались еженедельно, как и гривневые. Дедоларизация экономики, по крайней мере в части долгов, идет полным ходом.
Т.е. вы как заслуженный гуру этого форума(судя по медалям и плюсам) утверждаете,что кредит от МВФ по 3% или займ под гарантии правительства США под 1.8% на 5 и больше лет это несомненно хужее,чем бодренькие ОВГЗ в гривне под 18-19% на месяц или три? Так что будет,если мы перепакуем 10 ярдов из валютных долгов под мизерные проценты в гривневые облигации под почти 20%? Это будет прорыв в дедолларизации???
Ага. А теперь представьте, что без всякого обострения на востоке, состоится просто девальвация? Просто потому, что уже довольно долго держат - цены медленно, но верно подрастают, а курс - стоит. Значит растут цены в долларовом эквиваленте... Значит скоро опять польский сыр будет дороже отечественного, а Ланос стоить как Тойота. Рано или поздно курс прийдется опустить и власть естественно хочет к этому моменту иметь большую часть долгов - в гривне...
Сибарит написав:Хорошая новость для тех, кого пугает размещение облигаций:
А цю як оцінити?
Госбюджет Украины в июне недовыполнили на 17,8% Государство недополучило 17,31 млрд грн доходов Согласно расчетам Счетной палаты, с начала года в бюджет не поступило около 50 млрд грн предусмотренных доходов. В Национальном банке сообщают, что в дальнейшем такое недопоступление может привести к секвестру бюджета. В свою очередь, в Министерстве финансов заверили, что оснований урезать расходы сейчас нет. Предполагается, что недополученные в виде налогов средства правительство компенсирует заимствованиями. https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... 78-355191/
Топ-менеджери погіршили оцінку інвестпривабливості України
Показник індексу інвестиційної привабливості України, який двічі на рік вимірює Європейська Бізнес Асоціація, знизився до рівня 2016 року і становив 2,85 балів із п’яти можливих, опинившись у негативній площині.
до "старих" проблем, як-то корупція, недовіра до судової системи, відтік робочої сили додалася відчутна політична та економічна турбулентність, яка турбує підприємців та змушує вести бізнес в умовах невизначеності.
Серед топ-проблем інвестори вже традиційно зазначили високий рівень корупції (83% респондентів критично не задоволені станом справ), недовіру до судової системи – 77%, а також відсутність земельної реформи та тіньову економіку – по 66%.
До того ж, бізнес не поспішає робити оптимістичних передбачень на майбутнє.
Так, 54% керівників компаній вагаються, чи буде Україна вигідним ринком для інвестування у найближчі 6 місяців.
47% вважають, що умови роботи у їхній індустрії не зазнають жодних змін у найближчі півроку.
Ще 35% інвесторів вважають, що бізнес-клімат в Україні залишиться незмінним у 2-му півріччі 2019 року, водночас 35% очікують незначного покращення.
Сибарит написав:Хорошая новость для тех, кого пугает размещение облигаций:
А цю як оцінити?
Госбюджет Украины в июне недовыполнили на 17,8% Государство недополучило 17,31 млрд грн доходов Согласно расчетам Счетной палаты, с начала года в бюджет не поступило около 50 млрд грн предусмотренных доходов. В Национальном банке сообщают, что в дальнейшем такое недопоступление может привести к секвестру бюджета. В свою очередь, в Министерстве финансов заверили, что оснований урезать расходы сейчас нет. Предполагается, что недополученные в виде налогов средства правительство компенсирует заимствованиями. https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... 78-355191/
Понравилась фраза: "Предполагается, что недополученные в виде налогов средства правительство компенсирует заимствованиями" Проще понабирать кредитов,чем навести порядок в налогообложении и на таможне
Офіційний курс гривні, розрахований до долара США о 15-30, дата розрахунку: 01.07.2019 02.07.2019 починає діяти з: 02.07.2019 03.07.2019 100 дол. США 2620.6493 2617.9033 После полудня доллар отыграл 10 копеек. Торги весь день проходили очень спокойно, изменения котировок были в пределах пары копеек.
Ревальвация год к году составляет чуть более 5 копеек.