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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1415141614171418

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.1 5 554
1. меньше 27
29%
158
2. 27 - 28.50
43%
239
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
29
Всього голосів : 554
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 15:09

  EvgCapp написав:
  Ой+ написав:
  Сибарит написав:Хорошая новость для тех, кого пугает размещение облигаций:


А цю як оцінити?
Госбюджет Украины в июне недовыполнили на 17,8%
Государство недополучило 17,31 млрд грн доходов
Согласно расчетам Счетной палаты, с начала года в бюджет не поступило около 50 млрд грн предусмотренных доходов. В Национальном банке сообщают, что в дальнейшем такое недопоступление может привести к секвестру бюджета.
В свою очередь, в Министерстве финансов заверили, что оснований урезать расходы сейчас нет. Предполагается, что недополученные в виде налогов средства правительство компенсирует заимствованиями. https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... 78-355191/

Понравилась фраза: "Предполагается, что недополученные в виде налогов средства правительство компенсирует заимствованиями"
Проще понабирать кредитов,чем навести порядок в налогообложении и на таможне


В законе про деожбюджет уже заложен дефицит в сумме 91 млрд грн. Увеличивать дефицит бюджета очень опасно.
Сейчас по факту уже происходит скрытый секвестр бюджета. Межбюджетные трансферты упали на 41 млрд.
Живите своим умом!
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