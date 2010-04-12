Сибарит написав:Хорошая новость для тех, кого пугает размещение облигаций:
А цю як оцінити?
Госбюджет Украины в июне недовыполнили на 17,8% Государство недополучило 17,31 млрд грн доходов Согласно расчетам Счетной палаты, с начала года в бюджет не поступило около 50 млрд грн предусмотренных доходов. В Национальном банке сообщают, что в дальнейшем такое недопоступление может привести к секвестру бюджета. В свою очередь, в Министерстве финансов заверили, что оснований урезать расходы сейчас нет. Предполагается, что недополученные в виде налогов средства правительство компенсирует заимствованиями. https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... 78-355191/
Понравилась фраза: "Предполагается, что недополученные в виде налогов средства правительство компенсирует заимствованиями" Проще понабирать кредитов,чем навести порядок в налогообложении и на таможне
В законе про деожбюджет уже заложен дефицит в сумме 91 млрд грн. Увеличивать дефицит бюджета очень опасно. Сейчас по факту уже происходит скрытый секвестр бюджета. Межбюджетные трансферты упали на 41 млрд.