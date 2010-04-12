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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1415141614171418

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.1 5 554
1. меньше 27
29%
158
2. 27 - 28.50
43%
239
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
29
Всього голосів : 554
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 15:09

  EvgCapp написав:
  Ой+ написав:
  Сибарит написав:Хорошая новость для тех, кого пугает размещение облигаций:


А цю як оцінити?
Госбюджет Украины в июне недовыполнили на 17,8%
Государство недополучило 17,31 млрд грн доходов
Согласно расчетам Счетной палаты, с начала года в бюджет не поступило около 50 млрд грн предусмотренных доходов. В Национальном банке сообщают, что в дальнейшем такое недопоступление может привести к секвестру бюджета.
В свою очередь, в Министерстве финансов заверили, что оснований урезать расходы сейчас нет. Предполагается, что недополученные в виде налогов средства правительство компенсирует заимствованиями. https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... 78-355191/

Понравилась фраза: "Предполагается, что недополученные в виде налогов средства правительство компенсирует заимствованиями"
Проще понабирать кредитов,чем навести порядок в налогообложении и на таможне


В законе про деожбюджет уже заложен дефицит в сумме 91 млрд грн. Увеличивать дефицит бюджета очень опасно.
Сейчас по факту уже происходит скрытый секвестр бюджета. Межбюджетные трансферты упали на 41 млрд.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 15:32

  Ой+ написав:А цю як оцінити?

Давайте возьмем чуть более подробную информацию https://news.finance.ua/ru/news/-/45192 ... lnen-na-18 и попробуем оценить.

В целом недовыполнение доходной части госбюджета в январе-июне этого года достигло 5% при доходах в 506,8 млрд грн, что, впрочем, на 12,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сразу возникает вопрос, не слишком ли оптимистично были запланированы доходы, если при росте почти на 13% этого оказалось недостаточно?

Налоговые поступления в июне составили 43,7 млрд грн – почти на 47% больше плана. В то же время отставание от плана по таможенным поступлениям составило 17,7% при показателе в июне 23,5 млрд грн.

Как видим, проблема на таможне. Таможенные платежи делаются в гривнах, стоимость импорта в валюте. Прогнозный курс, исходя из которого составлялся план, был опубликован - он значительно выше тех курсов, которые мы имели в июне. Из-за курсовой разницы поступления от того же объема импорта оказались значительно ниже.

А теперь самое интересное:
В целом июньский план по ГФС перевыполнен на 15,3% к плану, свидетельствуют данные ГКСУ.

ГФС - это еще объединенная служба. План перевыполнен. Вместе налоги и таможня дали 67.2 млрд из 71,7. Цифры очень странные. Бюджет включает еще и заимствования, коих было немало. Скорее всего, нам подали часть доходов без учета заимствований. Но все равно доля ГФС очень велика.
А теперь вспомним, что каждый год в бюджет закладываются доходы от приватизации, которая постоянно откладывается. Возникает подозрение, что и в этот раз собака порылась где-то здесь.

Общий вывод, исходя из очень поверхностного анализа цифр из прессы: есть неплохой рост, но неумеренные хотелки не позволили составить реалистичные планы.

Заниматься более подробным анализом мне лень. Бюджет находится в свободном доступе. Если кому интересно, можно найти там, что было напланировано.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 15:43

Сибарит
Про выполнения планов ДФС это полная профанация. Один только Приват перечислил прибыль 13 млрд, а ДФС уже рапортует о типо собственных успехах. Ага, без Привата фиг бы они что рапортавали.

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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 16:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Про выполнения планов ДФС это полная профанация. Один только Приват перечислил прибыль 13 млрд, а ДФС уже рапортует о типо собственных успехах. Ага, без Привата фиг бы они что рапортавали.

1. Вы совершенно правильно выделили графу, куда пошла прибыль Привата, но она не имеет ни малейшего отношения к ДФС. На выполнение плана ДФС это никоим образом не повлияло и не было включено в их результаты.
2. Приват не появился вдруг из воздуха. Это данность, на которую рассчитывали.

Вы подтвердили мое утверждение, что недоимка возникла не в фискальных органах. В "другие министерства и ведомства" наверняка входит и фонд госимущества.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 16:33

Сибарит

Простите, 13 млрд Привата пошли в графу - Податкови органы.То есть это ДФС.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 16:35

  zzzzzz написав:Сибарит

Простите, 13 млрд Привата пошли в графу - Податкови органы.То есть это ДФС.

Откуда эта информация?
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 16:42

  Сибарит написав:
  zzzzzz написав:Сибарит

Простите, 13 млрд Привата пошли в графу - Податкови органы.То есть это ДФС.

Откуда эта информация?

В таблице доходы от Министерств и ведомств - 3,9 млрд
Спец фонд - 8,9 млрд
Такая сумма могла пройти только по Податковим надходженням

Смотрите не "план" а "факт червень"
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 16:44

Станом на 2 липня у 20 областях України аграрії розпочали збирання ранніх зернових та зернобобових культур. Так, намолочено 6,1 млн тонн зерна (19% до прогнозу) з площі 1,9 млн га. Зокрема, зібрано:

пшениці – 3,4 млн тонн з площі 1,0 млн га або 15% до прогнозу;
ячменю – 2,5 млн тонн з площі 750 тис. га або 30% до прогнозу;
гороху – 267 тис. тонн з площі 128 тис. га або 45% до прогнозу.
Крім того, проходить збирання озимого ріпаку, якого обмолочено на площі 277 тис. га або 21% до прогнозу та зібрано 539 тис. тонн при врожайності 19,5 ц/га
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 16:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Когда пойдем вверх?
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 16:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:В таблице доходы от Министерств и ведомств - 3,9 млрд
Спец фонд - 8,9 млрд
Такая сумма могла пройти только по Податковим надходженням

Вас смущает, что сумма по ведомстам меньше прибыли Привата? Без него был бы минус.
Прибыль предприятия ну никак не лезет в налоги. Впрочем, налоги Приват тоже заплатил, но это другая история.
Сибарит
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